Jodhpur Accident: जोधपुर में काल बनी रोडवेज बस, पति-पत्नी को कुचला, महिला की मौत, नेशनल हाईवे जाम

गौरतलब है कि शनिवार को ही बिलाड़ा के निकटवर्ती खारिया मीठापुर बाइपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे में आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि खारिया मीठापुर के पास सामने पशु आने से चालक ने कार का नियंत्रण खो दिया और कार पलट गई। अनियंत्रित कार चार से पांच बार पलटी खाई। इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई थी।