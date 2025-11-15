Jodhpur Accident: जोधपुर में काल बनी रोडवेज बस, पति-पत्नी को कुचला, महिला की मौत, नेशनल हाईवे जाम

हादसे के बाद प्रदर्शन करते ग्रामीण। फोटो- पत्रिका
Jodhpur Road Accident: जोधपुर जिले के धवा क्षेत्र में शनिवार को सड़क हादसा हो गया। बाड़मेर की तरफ से आ रही एक रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़े पति-पत्नी को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। घायल की पहचान घुमानाराम मेघवाल के रूप में हुई है।
हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आक्रोश जताते हुए धवा-सिनली फाटा स्थित बाड़मेर-जोधपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने मौके पर ही एनएचएआई अधिकारियों को बुलाने की मांग की और सड़क पर सुरक्षा इंतजाम सुधारने की बात कही। ग्रामीणों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही झंवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
गौरतलब है कि शनिवार को ही बिलाड़ा के निकटवर्ती खारिया मीठापुर बाइपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे में आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि खारिया मीठापुर के पास सामने पशु आने से चालक ने कार का नियंत्रण खो दिया और कार पलट गई। अनियंत्रित कार चार से पांच बार पलटी खाई। इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई थी।
