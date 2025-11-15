Jodhpur Accident: रोडवेज बस के बाद जोधपुर में डंपर का कहर, 2 को कुचला, 1 दिन में 3 हादसे, 7 की मौत

दोपहर में धवा गांव के पास बाइक से सड़क क्रॉस कर रहे पति-पत्नी को जोधपुर से बाड़मेर की ओर जा रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 58 वर्षीय सुखादेवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति गुमानाराम मेघवाल को गंभीर हालत में एमडीएम अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद दोनों दूर जाकर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे।