Jodhpur Accident: रोडवेज बस के बाद जोधपुर में डंपर का कहर, 2 को कुचला, 1 दिन में 3 हादसे, 7 की मौत

जोधपुर जिले के लिए शनिवार का दिन दर्दनाक साबित हुआ। अलग-अलग हिस्सों में हुए तीन गंभीर सड़क हादसों में कुल सात लोगों की जान चली गई। सबसे पहले बिलाड़ा क्षेत्र में कार हादसा हुआ। इसके बाद दोपहर में धवा गांव में रोडवेज बस ने पति-पत्नी को कुचल दिया, जबकि शाम को बोरानाडा क्षेत्र में डंपर ने दो युवकों की जान ले ली।
शनिवार शाम करीब 7 बजे भांडू–फींच रोड पर बजरी से भरे एक डंपर ने सड़क किनारे मौजूद दो युवकों को कुचल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही बोरानाडा थाना पुलिस पहुंची। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने तेज रफ्तार से दौड़ रहे डंपरों पर रोक लगाने की मांग उठाई।
दोपहर में धवा गांव के पास बाइक से सड़क क्रॉस कर रहे पति-पत्नी को जोधपुर से बाड़मेर की ओर जा रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 58 वर्षीय सुखादेवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति गुमानाराम मेघवाल को गंभीर हालत में एमडीएम अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद दोनों दूर जाकर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
शनिवार सुबह बिलाड़ा के नजदीक खारिया मीठापुर बाइपास पर एक कार अचानक पशु आ जाने से अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी करीब चार-पांच बार पलटी खाने के बाद सड़क किनारे रुकी। इस दुर्घटना में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिनभर में हुई इन तीनों दुर्घटनाओं ने जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
