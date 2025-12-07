Pali: 18 साल की लड़की का हाल बेहाल, पुलिस से बोली- मुझे फंसाने की कोशिश हो रही, धमकी भरे मैसेज मिल रहे

युवती ने पुलिस चौकी में सौंपी रिपोर्ट में बताया कि उसे मोबाइल फोन पर सूचना दी गई कि इंदौर से युवक गायब हो गया, जो उसके संपर्क में था। जबकि युवती ने पुलिस को बताया कि वह इंदौर कभी गई ही नहीं। उसे मोबाइल पर किसी ने पुलिस अधिकारी बनकर भी धमकाया। इससे वह दहशत में आ गई। उसे 5 दिसंबर को भी किसी युवती ने मोबाइल पर फोन करके धमकाया था। फिर सोशल मीडिया पर मैसेज किए, जिसके स्क्रीनशॉट पुलिस को उपलब्ध कराए। उसे वीडियो कॉल भी आया।