Pali: 18 साल की लड़की का हाल बेहाल, पुलिस से बोली- मुझे फंसाने की कोशिश हो रही, धमकी भरे मैसेज मिल रहे

पाली। शहर के नया बस स्टैंड के पीछे केशवनगर की रहने वाली 18 वर्षीय युवती ने पुलिस को आपबीती सुनाई। लिखित रिपोर्ट सौंपकर इंदौर के युवक को अगवा करने के मामले में शामिल बताकर झूठा फंसाने की कोशिश और मोबाइल फोन पर मिल रही धमकियों से अवगत कराया।
युवती ने पुलिस चौकी में सौंपी रिपोर्ट में बताया कि उसे मोबाइल फोन पर सूचना दी गई कि इंदौर से युवक गायब हो गया, जो उसके संपर्क में था। जबकि युवती ने पुलिस को बताया कि वह इंदौर कभी गई ही नहीं। उसे मोबाइल पर किसी ने पुलिस अधिकारी बनकर भी धमकाया। इससे वह दहशत में आ गई। उसे 5 दिसंबर को भी किसी युवती ने मोबाइल पर फोन करके धमकाया था। फिर सोशल मीडिया पर मैसेज किए, जिसके स्क्रीनशॉट पुलिस को उपलब्ध कराए। उसे वीडियो कॉल भी आया।
युवती ने बताया कि उसे इस प्रताड़ना से बचाया जाए। उसने पुलिस को बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में पाली की कुछ युवतियां भी शामिल बताई जा रही हैं। उसने पुलिस के सामने आशंका जताई कि पाली में कोई गिरोह तो नहीं, जो उसकी जैसी लड़कियों को ऐसे झूठे आरोपों में फंसाकर गलत रास्ते पर ले जा रहा हो। इधर, पुलिस ने रिपोर्ट पर जांच शुरू की है।
