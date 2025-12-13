13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan High Court : निर्माता निर्देशक विक्रम भट्ट मामले में आया नया मोड़, 15 दिसंबर को होगी सुनवाई

Rajasthan High Court : फिल्म निर्देशक और निर्माता विक्रम प्रवीण भट्ट और उनकी पत्नी की गिरफ्तार मामले में आया नया मोड़। राजस्थान हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 15 दिसंबर को करेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 13, 2025

producer-director Vikram Bhatt case new twist Rajasthan High Court hearing will be held on 15 December

निर्माता निर्देशक विक्रम भट्ट। फोटो - ANI

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म निर्देशक और निर्माता विक्रम प्रवीण भट्ट और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के मामले में उदयपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और संबंधित थानाधिकारी को अगली सुनवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

न्यायाधीश समीर जैन की एकल पीठ में भट्ट की ओर से कहा गया कि मामला पूरी तरह सिविल प्रकृति का है। दोनों पक्षों के बीच फिल्म निर्माण को लेकर किया गया 42 करोड़ रुपए का अनुबंध पहले ही पूरा किया जा चुका है। तर्क दिया गया कि रिपोर्ट में दो परस्पर विरोधी धाराओं का उपयोग किया गया है, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं है।

एसपी उदयपुर और जांच अधिकारी को निर्देश

कोर्ट ने कहा कि आइजीपी उदयपुर को अपने पक्ष में पूरी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। साथ ही एसपी उदयपुर और जांच अधिकारी को सम्पूर्ण केस डायरी के साथ पेश होने को कहा गया है।

याचिकाकर्ता की बेटी को राहत

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की बेटी को राहत देते हुए कहा कि उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाए, हालांकि वह कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेगी।

ये भी पढ़ें

Railway Refund Rules : रेलवे के नए रिफंड नियम, कंफर्म, आरएसी और वेटिंग टिकट पर कितनी होती है कटौती, जानिए
भीलवाड़ा
Railway new refund rules Know how much deduction is there on confirmed RAC and waiting tickets

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Dec 2025 11:58 am

Published on:

13 Dec 2025 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan High Court : निर्माता निर्देशक विक्रम भट्ट मामले में आया नया मोड़, 15 दिसंबर को होगी सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur Murder: पिता के हत्यारे CISF जवान को पुलिस ने रिमांड पर लिया, पूछताछ में ये वजहें आईं सामने

Jodhpur Murder
जोधपुर

राजस्थान के किसानों के लिए आई अच्छी खबर, मंत्री मदन दिलावर ने किया बड़ा दावा

Madan-Dilawar-1
जोधपुर

जोधपुर: पत्नी चिल्लाती रही… मासूम बच्चों ने लगाई गुहार, नहीं माना CISF जवान

jodhpur Crime
जोधपुर

Rajasthan: बौखलाई शिक्षिका ने प्रधानाध्यापक को स्कूल में जड़ दिए दो थप्पड़, बच्चों के सामने फूट-फूटकर रोए

teacher slaps
जोधपुर

Rajasthan Murder: पिता के हत्यारे CISF जवान का सनसनीखेज खुलासा, बोला- मुझ में आत्मा घुस गई, इसलिए मार डाला

Murder, Murder in Jodhpur, Father murder, Father murder in Jodhpur, Father's murder in Rajasthan, CISF Jawan, CISF Jawan murder case, Jodhpur News, Rajasthan News
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.