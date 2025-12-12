Jodhpur: पत्नी चिल्लाती रही… मासूम बच्चों ने लगाई गुहार, नहीं माना CISF जवान, पिता को उतारा मौत के घाट

गुस्से से भरा प्रकाश ढाणी में प्रवेश करते ही पिता से झगड़ने लगा। पिता ढाणी से बाहर आ गए तो प्रकाश भी पीछे-पीछे गया और मारपीट करने लग गया। यह देख जवान की पत्नी चिल्लाने लगी और पति को रोकने की कोशिश की। मां के चिल्लाने की आवाज सुन 12 व 10 साल के पुत्र भी बाहर आए और पिता के पास जाकर रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना।