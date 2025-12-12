12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जोधपुर

Jodhpur: पत्नी चिल्लाती रही… मासूम बच्चों ने लगाई गुहार, नहीं माना CISF जवान, पिता को उतारा मौत के घाट

जोधपुर जिले में गेंती से पिता की हत्या करने का आरोपी पुत्र CISF जवान ने कहा कि उनका पिता जादू-टोना कर रहा था। अगर वह पिता की हत्या नहीं करता तो वह उसे मार देता।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Dec 12, 2025

jodhpur Crime

आरोपी जवान (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। पीपाड़ शहर थाना क्षेत्र में साथीन-खांगटा के बीच पिचकियों की ढाणी में वृद्ध पिता की गेंती से हत्या करने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। सीआइएसएफ हेड कांस्टेबल प्रकाशसिंह चौधरी जयपुर से अवकाश लेकर सुबह ट्रेन से पीपाड़ सिटी रेलवे स्टेशन उतरा था और सीधा गांव पहुंच गया था।

गुस्से से भरा प्रकाश ढाणी में प्रवेश करते ही पिता से झगड़ने लगा। पिता ढाणी से बाहर आ गए तो प्रकाश भी पीछे-पीछे गया और मारपीट करने लग गया। यह देख जवान की पत्नी चिल्लाने लगी और पति को रोकने की कोशिश की। मां के चिल्लाने की आवाज सुन 12 व 10 साल के पुत्र भी बाहर आए और पिता के पास जाकर रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना।

पड़ोसियों पर भी किया हमला

उसने गेंती से पिता के सिर पर वार कर हत्या कर दी। हो-हल्ला सुन कृषक कानसिंह भाटी व पड़ोसी बलदेव, ओमप्रकाश, संग्राम व मांगीलाल मौके पर पहुंचे। रामपाल जमीन पर खून से लथपथ गिरे हुए थे। पड़ोसी भी प्रकाश को रोकने का प्रयास करने लगे। इस दौरान प्रकाश ने कृषक कानसिंह व पड़ोसी बलदेवराम पर भी वार किए, जिससे उनके भी सिर और पांव में चोटें आईं।

आरोपी बोला, …वरना मुझे मार देते

पुलिस पूछताछ में आरोपी पुत्र जादू-टोने व तंत्र-मंत्र को ही कारण बता रहा है। उसका आरोप है कि पिता जादू टोने कर रहे थे। वो पिता को नहीं मारता तो उसे मार दिया जाता। हालांकि, पुलिस इस पर भरोसा नहीं कर रही है और सभी पहलुओं से जांच में जुटी हुई है।

पत्नी जोधपुर में, खुद गांव में रह रहा था वृद्ध

मृतक रामपाल खेतीबाड़ी करते थे। प्रकाशसिंह चौधरी बड़ा पुत्र है, जो 3 नवंबर 2007 को सीआइएसएफ में चयनित हुआ था। वर्तमान में वह जयपुर में पदस्थापित था। उसके दो बच्चे 12 व 10 वर्ष के हैं, जो पत्नी के पास गांव में ही रहते हैं। मृतक का छोटा पुत्र राजू लोको पायलट है। वह जोधपुर में रहता है। रामपाल की पत्नी बुधवार रात छोटे बेटे के पास गई हुई थी।

Published on:

12 Dec 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: पत्नी चिल्लाती रही… मासूम बच्चों ने लगाई गुहार, नहीं माना CISF जवान, पिता को उतारा मौत के घाट

