राजस्थान में दिल दहला देने वाली वारदात: बेटे ने गेंती से वार कर पिता को उतारा मौत के घाट, छुट्टी पर घर आया था CISF जवान

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में गुरुवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। पीपाड़ सिटी के निकटवर्ती साथीन गांव में एक सीआईएसएफ जवान ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। हालांकि, अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आरोपी का कहना है कि देश के गद्दार को मैंने मार दिया। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ जारी है।
जानकारी के मुताबिक पीपाड़ सिटी थाना क्षेत्र के साथीन गांव में गुरुवार सुबह किसी बात को लेकर प्रकाश पिचकिया का अपने पिता रामपाल से झगड़ा हो गया। बेटा गुस्से पर काबू नहीं कर सका और अपने ही पिता पर गेंती से ताबड़तोड़ वार कर दिए। जिससे रामपाल की मौके पर ही मौत हो गई।
घरवालों की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बीच बचाव का प्रयास किया। गुस्साए प्रकाश पिचकिया ने पड़ोसियों पर भी गेंती से हमला कर दिया। इस हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पीपाड़ सिटी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जहां पर दोनों घायलों का उपचार जारी है।
सूचना मिलते ही वृताधिकारी बिलाड़ा अन्नराज सिंह और पीपाड़ सिटी थानाधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने मौके से खून से सना हथियार सहित कई साक्ष्य एकत्रित किए। साथ ही आरोपी प्रकाश को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने खुद को देशभक्त बताया। साथ ही अपने पिता को देश का गद्दार बताया है। हालांकि, पुलिस हत्या के सही कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।
स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि आरोपी प्रकाश सीआईएसएफ जवान है और छुट्टी पर घर आया हुआ था। गुरुवार सुबह किसी बात को लेकर उसका पिता से झगड़ा हो गया। जिस पर उसने गेंती से ताबड़तोड़ वार कर अपने पिता रामपाल की हत्या कर दी। वह तब तक हमला करता रहा, जब तक रामपाल की मौत नहीं हो गई। आरोपी को परिजनों और पड़ोसियों ने रोकने का प्रयास किया। लेकिन, उसने दो पड़ोसियों को भी हमला कर घायल कर दिया। इस वारदात से पूरा गांव सदमे में है।
