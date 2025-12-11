राजस्थान में दिल दहला देने वाली वारदात: बेटे ने गेंती से वार कर पिता को उतारा मौत के घाट, छुट्टी पर घर आया था CISF जवान

स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि आरोपी प्रकाश सीआईएसएफ जवान है और छुट्टी पर घर आया हुआ था। गुरुवार सुबह किसी बात को लेकर उसका पिता से झगड़ा हो गया। जिस पर उसने गेंती से ताबड़तोड़ वार कर अपने पिता रामपाल की हत्या कर दी। वह तब तक हमला करता रहा, जब तक रामपाल की मौत नहीं हो गई। आरोपी को परिजनों और पड़ोसियों ने रोकने का प्रयास किया। लेकिन, उसने दो पड़ोसियों को भी हमला कर घायल कर दिया। इस वारदात से पूरा गांव सदमे में है।