Success Story: कोरोना काल में रुक गई पढ़ाई, फिर दो बहनों ने खेती में किया ऐसा कमाल, अब कमा रही हैं लाखों रुपए

किसानों के अनुसार कसूरी मेथी की बुवाई अक्टूबर-नवंबर के शुरुआती दिनों में की जाती है। बुवाई के कुछ समय बाद कटिंग शुरू हो जाती है। कटाई के बाद पत्तों को सूखाकर नागौर मंडी में बेचा जाता है। किसान बताते हैं कि इस फसल की लगभग दस कटिंग ली जा सकती है। अंतिम कटिंग में निकले अंकुरित बीज को संग्रहित कर अगली बुवाई में उपयोग कर लिया जाता है। इससे लागत कम आती है और मुनाफा अधिक मिलता है।