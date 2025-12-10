Rajasthan: राजस्थान में भाजपा नेता की जान को खतरा, 24 घंटे तैनात रहेंगे पुलिस के चार हथियारबंद जवान

बीकानेर का एक हार्डकोर बदमाश काफी समय से विदेश में है। संभावना है कि वह दुबई में है। यह गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का खास गुर्गा है। उसने जोधपुर के दो अन्य हार्डकोर बदमाशों से संपर्क किया था और संभवत: भाजपा नेता जसोल पर हमले की योजना पर चर्चा की थी। पुलिस को खुफिया सूचना के माध्यम से यह पता चला और गोपनीय जांच में जान के खतरे की पुष्टि हुई।