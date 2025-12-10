10 दिसंबर 2025,

जोधपुर

Rajasthan: राजस्थान में भाजपा नेता की जान को खतरा, 24 घंटे तैनात रहेंगे पुलिस के चार हथियारबंद जवान

भाजपा नेता और पूर्व सांसद मानवेन्द्र सिंह जसोल को एक हार्डकोर से खतरे के चलते सुरक्षा प्रदान की गई है। उनके साथ चार हथियारबंद पुलिस जवान तैनात किए गए हैं।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Dec 10, 2025

पूर्व सांसद मानवेन्द्र सिंह जसोल। फाइल फोटो- पत्रिका

Manvendra Singh Jasol जोधपुर। भाजपा नेता और पूर्व सांसद मानवेन्द्र सिंह जसोल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीकानेर के एक हार्डकोर से जान का खतरा होने की आशंका के चलते चार हथियारबंद पुलिस जवान 24 घंटे तैनात किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, भाजपा के वरिष्ठ दिवंगत नेता और पूर्व विदेश मंत्री जसवंतसिंह जसोल के पुत्र मानवेन्द्र सिंह जसोल भाजपा नेता हैं और सांसद तथा विधायक रह चुके हैं।

मिली खुफिया सूचना

बीकानेर के एक हार्डकोर से जान का खतरा होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच कराई। जांच में खतरे की आशंका की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट से चार हथियारबंद जवान मुहैया करवाए गए। ये जवान 24 घंटे मानवेन्द्र सिंह जसोल के साथ रहेंगे। उनके जोधपुर स्थित आवास पर भी पुलिस तैनात की गई है।

गोपनीय जांच में पुष्टि

बीकानेर का एक हार्डकोर बदमाश काफी समय से विदेश में है। संभावना है कि वह दुबई में है। यह गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का खास गुर्गा है। उसने जोधपुर के दो अन्य हार्डकोर बदमाशों से संपर्क किया था और संभवत: भाजपा नेता जसोल पर हमले की योजना पर चर्चा की थी। पुलिस को खुफिया सूचना के माध्यम से यह पता चला और गोपनीय जांच में जान के खतरे की पुष्टि हुई।

