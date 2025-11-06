Rajasthan Crime: गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेन्द्र चारण गिरोह से जुड़े ठिकाने पर पुलिस का छापा, भारी मात्रा में नोटों की गड्डी बरामद

सूचना पर पुलिस ने मकान की तलाशी ली, जहां से बड़ी मात्रा में नकदी और मोबाइल बरामद किए गए। मौके पर मौजूद शिवगौतम स्वामी उसकी पत्नी काजल और मकान मालिक जगदीश प्रसाद स्वामी पैसे और फोन के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने रकम और मोबाइल जब्त कर लिए। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है।