BLO Suicide: राजस्थान में एक और बीएलओ ने की खुदकुशी, पेड़ पर लटका मिला शव; इलाके में फैली सनसनी

पुलिस के मुताबिक बीएलओ विजय कुमार गुर्जर बुधवार रात 8 बजे घर से निकला था और देर रात तक वापस नहीं लौटा। इस पर ​परिजनों ने रातभर तलाश की। लेकिन, पता नहीं चला। ग्रामीणों ने सुबह 6 बजे एक खेत में पेड़ पर शव लटका देखा। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के आने पर शव को नीचे उतारा गया। शव को कोटपूतली के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।