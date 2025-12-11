Rajasthan Murder: पिता के हत्यारे CISF जवान का सनसनीखेज खुलासा, बोला- मुझ में आत्मा घुस गई, इसलिए मार डाला

थानाधिकारी मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि साथीन गांव निवासी रामपाल पिचकिया (60) की हत्या उसके पुत्र प्रकाश जाट ने की है। आरोपी पुत्र प्रकाश (38) CISF में हेड कांस्टेबल है और जयपुर में पदस्थापित है। वह गुरुवार सुबह छुट्टी लेकर गांव आया था। पड़ोस में रहने वाले बलदेव की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। हत्या के आरोपी प्रकाश पिचकिया को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।