जोधपुर

Rajasthan Murder: पिता के हत्यारे CISF जवान का सनसनीखेज खुलासा, बोला- मुझ में आत्मा घुस गई, इसलिए मार डाला

जोधपुर ग्रामीण के साथीन गांव में एक जवान ने अपने पिता की गेंती से हत्या कर दी। बीच-बचाव में आए पड़ोसी और एक कृषक भी घायल हुए, आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 11, 2025

मृतक रामपाल पिचकिया। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जोधपुर ग्रामीण के पीपाड़ सिटी थानान्तर्गत साथीन गांव में गुरुवार को CISF जवान ने गेंती से पिता की हत्या कर दी। बीच-बचाव में आए पड़ोसी और एक कृषक घायल हो गए। आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। आरोपी कभी पिता को देशद्रोही बता रहा है तो कभी कह रहा है कि खुद में आत्मा घुसने के कारण हत्या की।

थानाधिकारी मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि साथीन गांव निवासी रामपाल पिचकिया (60) की हत्या उसके पुत्र प्रकाश जाट ने की है। आरोपी पुत्र प्रकाश (38) CISF में हेड कांस्टेबल है और जयपुर में पदस्थापित है। वह गुरुवार सुबह छुट्टी लेकर गांव आया था। पड़ोस में रहने वाले बलदेव की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। हत्या के आरोपी प्रकाश पिचकिया को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

ढाणी में आते ही झगड़ा, पांच मिनट में हत्या

पुलिस के अनुसार आरोपी प्रकाश जयपुर में पदस्थापित है। वह सुबह ही अवकाश लेकर गांव आया था। खेत पर बनी ढाणी में पहुंचते ही उसने वृद्ध पिता रामपाल से झगड़ना शुरू किया। फिर उसने ढाणी में रखी गेंती उठा ली। तब तक पिता भी मकान से बाहर खेत में कुएं के पास आ गए। पुत्र प्रकाश पीछे आया और फिर झगड़ने लगा।

आवेश में आकर उसने पिता के सिर पर गेंती से वार कर दिए। उनका सिर फट गया और खून बहने लगा। वह चिल्लाते हुए वहीं गिर गए और मौके पर ही मौत हो गई। हो-हल्ला और चिल्लाने की आवाज सुन कृषक कानसिंह और पड़ोसी बलदेव मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव की कोशिश की। आरोपी ने उन पर भी गेंती से वार कर दिए, जिससे दोनों घायल हो गए।

एक जोधपुर रेफर

उन्हें पीपाड़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां बलदेव को छुट्टी दे दी गई। जबकि कानसिंह को जोधपुर रेफर किया गया। यह पूरी वारदात सिर्फ पांच-छह मिनट में हुई। वृत्ताधिकारी बिलाड़ा अन्नराजसिंह और थानाधिकारी मांगीलाल मौके पर पहुंचे और जांच की। एफएसएल बुलाकर साक्ष्य संकलित कराए गए।

कारणों पर बहकी-बहकी बातें कर रहा आरोपी पुत्र

पुलिस ने मौके से आरोपी प्रकाश को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद देर शाम उसे गिरफ्तार किया गया। वह बहकी-बहकी और हर बार अलग बातें कर रहा है। हिरासत में लेने के तुरंत बाद प्रारंभिक पूछताछ में उसने पिता को देशद्रोही होने की वजह से जान से मारने की जानकारी दी। फिर वह पलट गया और बोलने लगा कि उसमें भूत और आत्मा घुस गई थी, इसलिए हत्या कर दी।

जब भी छुट्टी आता, पिता से झगड़ता

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भोपालसिंह लखावत ने बताया कि मृतक रामपाल के दो पुत्र हैं। प्रकाश CISF में है और दूसरा पुत्र रेलवे में लोको पायलट है। प्रकाश की शादी हो चुकी है और उसके दो बच्चे भी हैं। दूसरा भाई जोधपुर शहर में रहता है। मां दूसरे बेटे के पास रहती है। प्रकाश जब भी छुट्टी पर घर आता, पिता से झगड़ा करता था।

पुत्र ने पिता की हत्या की है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगा।

murder news

rajasthan news

rajasthan news in hindi

