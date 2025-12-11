सवाई माधोपुर में पैंथर का हमला, 7 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत, इलाके में दहशत

सवाई माधोपुर। पुराना शहर इलाके में वन सीमा के पेरीफेरी क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक घटना हो गई। एक पैंथर ने 7 साल के बच्चे पर अचानक हमला कर दिया। हमले में बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान विक्रम बंजारा पुत्र रामजीलाल बंजारा, निवासी बंजारा बस्ती के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है।