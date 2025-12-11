11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर में पैंथर का हमला, 7 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत, इलाके में दहशत

Panther Attack : सवाई माधोपुर में एक पैंथर ने 7 साल के बच्चे पर अचानक हमला कर दिया। हमले में बच्चे की मौत हो गई।

सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

Dec 11, 2025

फोटो पत्रिका

सवाई माधोपुर। पुराना शहर इलाके में वन सीमा के पेरीफेरी क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक घटना हो गई। एक पैंथर ने 7 साल के बच्चे पर अचानक हमला कर दिया। हमले में बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान विक्रम बंजारा पुत्र रामजीलाल बंजारा, निवासी बंजारा बस्ती के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

जानकारी के अनुसार विक्रम अपने परिजनों के साथ पास स्थित मंदिर में दर्शन कर लौट रहा था। जैसे ही परिवार वन क्षेत्र के पास पहुंचा, तभी झाड़ियों में छिपा पैंथर अचानक पीछे से आया और बच्चे की गर्दन पर हमला कर दिया। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।

परिजनों ने चिल्लाते हुए पैंथर को भगाने की कोशिश की, जिसके बाद पैंथर जंगल की ओर भाग गया। परिजनों ने घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए ही बालक का शव घर ले आए।

सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेंजर और वनकर्मी परिवार से मिले और समझाकर शव को वापस जिला अस्पताल लेकर आए, ताकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो सके। इलाके में पैंथर की सक्रियता बढ़ने से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने आसपास के क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

Updated on:

11 Dec 2025 08:52 pm

Published on:

11 Dec 2025 08:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / सवाई माधोपुर में पैंथर का हमला, 7 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत, इलाके में दहशत

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

