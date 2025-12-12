Railway Refund Rules : रेलवे के नए रिफंड नियम, कंफर्म, आरएसी और वेटिंग टिकट पर कितनी होती है कटौती, जानिए

1- एसी फर्स्ट एग्जीक्यूटिव में कटौती - 240 रुपए

2- एसी 2 टियर, एसी 3 टियर इकॉनमी में कटौती - 190 रुपए

3- स्लीपर में कटौती - 120 रुपए

4- सैकंड क्लास टिकट पर कटौती - 60 रुपए

5- 48 से 12 घंटे पहले किराए का 25 प्रतिशत कटेगा

6- 12 से 4 घंटे पहले किराए की 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी।

7- 4 घंटे से कम समय बचने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।