हमारा मक्का जा रहा हरियाणा व पंजाब के पोल्ट्री फार्म में

जिले में इस बार 1.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की बुवाई हुई थी, परंतु भारी बारिश के कारण उत्पादन में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद मंडी में किसानों की आवक जारी है। मंडी में हाइब्रिड मक्का 1800 से 1870 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि देशी मक्का 2800 से 3800 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार गगरानी ने बताया कि पिछले कई दिनों से मक्का की प्रतिदिन 1400 से 1600 बोरी आवक लगातार बनी हुई है।