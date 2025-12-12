सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा मुफ्त नीट–जेईई तैयारी का मौका

फिजिक्स वाला ऐप और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के बीच हुआ यह एमओयू समग्र शिक्षा की स्वीकृति अवधि के अनुसार हस्ताक्षर की तारीख से आगामी दो वर्षों तक लागू रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर अवधि बढ़ाई भी जा सकेगी। शिक्षा परिषद की ओर से सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों एवं अतिरिक्त परियोजना समन्वयकों (समग्र शिक्षा) को एमओयू के अनुरूप गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऐप के माध्यम से संचालित सभी शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित निगरानी करने के लिए भी कहा गया है।