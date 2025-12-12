सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा मुफ्त नीट–जेईई तैयारी का मौका

Children from government schools will get free NEET-JEE preparation opportunity
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब नीट और जेईई जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महंगी कोचिंग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए फिजिक्स वाला ऐप के साथ एमओयू किया है। इस करार के बाद प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों को ऐप पर उपलब्ध वीडियो लेक्चर, स्टडी मैटेरियल, प्रैक्टिस प्रश्न सहित संपूर्ण सामग्री नि:शुल्क मिलेगी।
राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र फिजिक्स वाला ऐप के माध्यम से भौतिकी, रसायन, गणित व जीव विज्ञान के उच्च गुणवत्ता वाले व्याख्यानों का लाभ उठा सकेंगे। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए ऐप पर उपलब्ध सामग्री एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी में भी उपयोगी होगी।
फिजिक्स वाला ऐप और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के बीच हुआ यह एमओयू समग्र शिक्षा की स्वीकृति अवधि के अनुसार हस्ताक्षर की तारीख से आगामी दो वर्षों तक लागू रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर अवधि बढ़ाई भी जा सकेगी। शिक्षा परिषद की ओर से सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों एवं अतिरिक्त परियोजना समन्वयकों (समग्र शिक्षा) को एमओयू के अनुरूप गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऐप के माध्यम से संचालित सभी शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित निगरानी करने के लिए भी कहा गया है।
विद्यालयों में इस पहल की प्रगति का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए परिषद ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक तीन माह में संबंधित जिले के नोडल प्रभारी (आईसीटी, व्यावसायिक शिक्षा एवं आरटीई शाखा) को विस्तृत प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए।
सरकार की यह पहल शिक्षा में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
