पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का संभाग स्तरीय मूल्यांकन 15 से 17 तक

जारी आदेश में बताया गया कि योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर्स की सेवाएं विद्यालय प्रबंधन समितियों की ओर से ली जाती हैं और भुगतान भी वही करती हैं। ऐसे में सभी समितियों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी परिस्थिति में नकद भुगतान न करें तथा सभी भुगतान सीधे कर्मियों के बैंक खातों में ही ट्रांसफर करें।