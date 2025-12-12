स्कूल–कॉलेजों में बनेंगे ‘सड़क सुरक्षा क्लब’

प्रदेश में नाबालिगों की ओर से वाहन चलाने और तेज रफ्तार बाइक चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति सड़क हादसों में इजाफा कर रही है। अभिभावक भी अक्सर बच्चों को वयस्क होने से पहले ही वाहन चलाने की छूट दे देते हैं, जिनके पास न तो लाइसेंस होता है और न ही ट्रैफिक नियमों की उचित जानकारी। इसी स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग अब स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा क्लब गठित करने जा रहा है।