कन्या महाविद्यालय में अत्याधुनिक ‘रीडिंग रूम’ व ‘कॅरियर कॉर्नर’ का शुभारंभ

Inauguration of state-of-the-art 'Reading Room' and 'Career Corner' in Girls College
सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय में गुरुवार को छात्राओं के शैक्षणिक उन्नयन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। महाविद्यालय पुस्तकालय भवन में अत्याधुनिक रीडिंग रूम और कॅरियर कॉर्नर का शुभारंभ किया गया। इससे छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतर और प्रेरक वातावरण मिलेगा।
सहायक आचार्य एवं पुस्तकालय प्रभारी सूर्यप्रकाश पारीक ने बताया कि राज्य सरकार की वाचनालय सुविधा विकास योजना के तहत निर्मित इस रीडिंग रूम में छात्राओं की एकाग्रता और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए लकड़ी के व्यक्तिगत रीडिंग क्यूबिकल्स बनाए गए हैं।
डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहन देने के लिए यहां निःशुल्क हाई-स्पीड वाई-फाई। मोबाइल या लैपटॉप चार्जिंग के लिए पावर प्लग। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे। शीतल पेयजल के लिए वाटर कूलर जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
इस सुविधा का लाभ महाविद्यालय की छात्राओं के साथ-साथ शहर की बाहरी छात्राएं भी उठा सकेंगी। बाहरी छात्राएं मात्र 1000 रुपए की रिफंडेबल कॉशन मनी जमा कर सदस्यता प्राप्त कर सकती हैं।
पुस्तकालय में बनाए गए ‘कॅरियर कॉर्नर’ में आरएएस, आइएएस, बैंक, एसएससी, रीट, शिक्षक भर्ती आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्तरीय पुस्तक संग्रह उपलब्ध कराया गया है। छात्राएं इच्छानुसार पुस्तकें जारी करवा अपनी तैयारी को मजबूत बना सकेंगी।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य डॉ. सावन कुमार जांगिड़ ने पुस्तकालय के कायाकल्प पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द ही पुस्तकालय को पूरी तरह ऑटोमेटेड किया जाएगा। साथ ही छात्राओं की सुविधा के लिए वातानुकूलित अध्ययन कक्ष भी उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्य अतिथि योगेश दाधीच ने छात्राओं को पुस्तक को जीवन का सच्चा मित्र मानने और सफलता प्राप्त कर समाज को ‘पे-बैक’ करने का संदेश दिया। वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉ. प्रतिभा राव ने अन्य शिक्षकों से पुस्तक दान और ‘कॅरियर गाइडेंस क्लासेज’ शुरू करने का आग्रह किया। संकाय सदस्य महेंद्र माहेश्वरी, सुखपाल सिंह राठौड़, डॉ. अंजली अग्रवाल और प्रगति पाण्डेय ने पुस्तकालय को 100 से अधिक पुस्तकें भेंट कीं।
कार्यक्रम का शुभारंभ राजनंदिनी योगी की सरस्वती वंदना से हुआ। छात्रा अनुष्का सुखवाल ने पुस्तकों पर लिखी अपनी कविता से सभी का मन मोह लिया। वहीं टीना परवीन ने इस सुविधा को अपनी शैक्षणिक यात्रा में मील का पत्थर बताया। उद्घाटन के दौरान अतिथियों ने फीता काटकर कॅरियर कॉर्नर का अवलोकन किया और प्रतियोगी पुस्तकों की प्रदर्शनी में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक पंजीकरण कराया। संचालन सूर्यप्रकाश पारीक ने किया। कार्यक्रम में डॉ. सुधा नवल, डॉ. इंदुबाला पटवारी, डॉ. ज्योति सचान, परितोष कडेला, रेखा चावला, कृष्णकुमार मीणा, नीलम बरवड़, डॉ. वर्षा सिखवाल, प्रियंका गुर्जर, हेमंता मीणा, निशा यादव, बाबूकिशन माली, शंकर माली, सीमा भट्ट, हीना चौहान, महेंद्र बारेठ उपस्थित थे।
