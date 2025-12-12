कन्या महाविद्यालय में अत्याधुनिक ‘रीडिंग रूम’ व ‘कॅरियर कॉर्नर’ का शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ राजनंदिनी योगी की सरस्वती वंदना से हुआ। छात्रा अनुष्का सुखवाल ने पुस्तकों पर लिखी अपनी कविता से सभी का मन मोह लिया। वहीं टीना परवीन ने इस सुविधा को अपनी शैक्षणिक यात्रा में मील का पत्थर बताया। उद्घाटन के दौरान अतिथियों ने फीता काटकर कॅरियर कॉर्नर का अवलोकन किया और प्रतियोगी पुस्तकों की प्रदर्शनी में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक पंजीकरण कराया। संचालन सूर्यप्रकाश पारीक ने किया। कार्यक्रम में डॉ. सुधा नवल, डॉ. इंदुबाला पटवारी, डॉ. ज्योति सचान, परितोष कडेला, रेखा चावला, कृष्णकुमार मीणा, नीलम बरवड़, डॉ. वर्षा सिखवाल, प्रियंका गुर्जर, हेमंता मीणा, निशा यादव, बाबूकिशन माली, शंकर माली, सीमा भट्ट, हीना चौहान, महेंद्र बारेठ उपस्थित थे।