उप-प्राचार्य पद को डाइंग कैडर घोषित करने के विरोध में शिक्षा सेवा परिषद का हल्ला–बोल

जिला संयोजक जितेंद्र वैष्णव ने बताया कि शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव की ओर से जारी आदेश में उप-प्राचार्य पद को डाइंग कैडर घोषित किया गया है, जो विद्यालयों के प्रशासनिक प्रबंधन एवं राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए हितकारी नहीं है। संगठन ने ज्ञापन में संबंधित आदेश को तत्काल अपास्त करते हुए उप-प्राचार्य पद को पूर्ववत बनाए रखने की मांग की। साथ ही वरिष्ठ व्याख्याता पद लागू करने के प्रस्ताव को भी संगठन ने कड़े शब्दों में खारिज किया।