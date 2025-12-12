Jodhpur Murder: पिता के हत्यारे CISF जवान को पुलिस ने रिमांड पर लिया, पूछताछ में ये वजहें आईं सामने

आरोपी प्रकाश चौधरी (फोटो-पत्रिका)
जोधपुर। जिले के पीपाड़ सिटी थाना क्षेत्र स्थित पिचकियों की ढाणी में पिता की गेंती से हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिली है। घटना के 24 घंटे बाद भी हत्या की वजह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस की प्रारंभिक जांच में संदेह, गुस्सा और पड़ोसी के तंज का मामला सामने आया है। जिसकी वजह से आरोपी ने पिता की हत्या की।
थानाधिकारी मांगीलाल बिश्नोई के अनुसार, साथीन गांव के पिचकियों की ढाणी निवासी प्रकाश चौधरी (38) को पेशी के बाद दो दिन की रिमांड पर लिया गया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की असल वजह सामने आ सके। इस बीच पुलिस, एमओबी और एफएसएल की टीमों ने वारदात स्थल का दोबारा निरीक्षण कर आवश्यक नमूने और फिंगरप्रिंट एकत्र किए।
आरोपी प्रकाश मृतक रामपाल चौधरी (62) का बड़ा बेटा है, जो सीआईएसएफ जयपुर में तैनात है। गुरुवार सुबह करीब 7.10 बजे वह बिना जानकारी दिए अचानक गांव पहुंचा। उसी दौरान खेत में काम करने वाला उसका एक परिचित भी वहां आया, जिसने प्रकाश पर कुछ तंज कस दिए। इससे वह गुस्से में उबल पड़ा और क्रोध में पिता से कहासुनी शुरू कर दी।
आवेश में उसने पास पड़ी गेंती उठाई और रामपाल के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वह मौके पर ही ढेर हो गया। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसी ग्रामीणों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन पर भी हमला कर बलदेवराम और किसान कानसिंह को घायल कर दिया।
पुलिस का कहना है कि प्रकाश कुछ समय से पिता पर संदेह करता था। पड़ोसी के तंज ने उसके गुस्से को भड़का दिया और महज पांच मिनट के विवाद में उसने पिता की जान ले ली। मामले में जांच जारी है।
