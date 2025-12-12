Jodhpur Murder: पिता के हत्यारे CISF जवान को पुलिस ने रिमांड पर लिया, पूछताछ में ये वजहें आईं सामने

जोधपुर। जिले के पीपाड़ सिटी थाना क्षेत्र स्थित पिचकियों की ढाणी में पिता की गेंती से हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिली है। घटना के 24 घंटे बाद भी हत्या की वजह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस की प्रारंभिक जांच में संदेह, गुस्सा और पड़ोसी के तंज का मामला सामने आया है। जिसकी वजह से आरोपी ने पिता की हत्या की।