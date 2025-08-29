Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट स्थापना दिवस आज, मुकदमे बढ़े पर न्यायाधीश 20 साल से नहीं बढ़े

Rajasthan High Court Foundation Day Today : राजस्थान हाईकोर्ट का स्थापना दिवस आज है। यह अपनी स्थापना के 76 वर्ष पूरे कर रहा है। पर हाईकोर्ट में भी कई ​समस्याओं का सामना कर रहा है। जैसे उनमें से एक है कि न्यायाधीशों के पद 50 हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए कमरों की संख्या 46 ही है। पढ़े खबर।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 29, 2025

Rajasthan High Court Foundation Day today cases increased but judges have not increased for 20 years
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan High Court Foundation Day Today : राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के संख्या कम होने से लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में आखिरी बार करीब 20 साल पहले न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी, उसके बाद इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। भवन की स्थिति यह है कि न्यायाधीशों के पद 50 हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए कमरों की संख्या 46 ही है।

राजस्थान हाईकोर्ट : आज स्थापना के 76 वर्ष पूरे

राजस्थान हाईकोर्ट शुक्रवार को अपनी स्थापना के 76 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर आंकड़ों में हाईकोर्ट की स्थिति की पड़ताल की गई तो सामने आया कि राजस्थान से अधिक न्यायाधीशों वाले 8 हाईकोर्ट में मुकदमों की संख्या राजस्थान से काफी कम है।

ये भी पढ़ें

Panchayat Elections Update : पंचायत चुनाव टालने पर हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को दिया बड़ा झटका
जयपुर
Rajasthan High Court gave a big blow to State government for Panchayat Elections Postponing

संबंधित राज्यों की आबादी कम

चार हाईकोर्ट ऐसे भी हैं, जहां न्यायाधीश तो राजस्थान से अधिक हैं, लेकिन उनसे संबंधित राज्यों की आबादी कम है।

हाईकोर्ट- न्यायाधीश के पद -लंबित मुकदमे

इलाहाबाद - 160-1188704
बॉम्बे - 94- 667629
पंजाब-हरियाणा - 85- 434073
मद्रास - 75- 531992
कलकत्ता - 72- 194800
कर्नाटक - 62- 318580
दिल्ली - 60- 137411
मध्यप्रदेश - 53- 486954
पटना - 53- 213471
गुजरात - 52- 174820
राजस्थान - 50- 661083

यहां न्यायाधीश ज्यादा और आबादी कम है

कर्नाटक, गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा, दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश तो अधिक हैं, लेकिन इनसे संबंधित राज्यों की आबादी राजस्थान से कम है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अलग-अलग पदनाम होंगे खत्म, सभी संविदा शिक्षकों का एक ही होगा पदनाम
बीकानेर
Rajasthan Government Schools Different Designations Abolished all contract teachers will have same designation Shala Sahayak

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 08:12 am

Published on:

29 Aug 2025 08:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान हाईकोर्ट स्थापना दिवस आज, मुकदमे बढ़े पर न्यायाधीश 20 साल से नहीं बढ़े

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.