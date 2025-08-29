राजस्थान हाईकोर्ट स्थापना दिवस आज, मुकदमे बढ़े पर न्यायाधीश 20 साल से नहीं बढ़े

Rajasthan High Court Foundation Day Today : राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के संख्या कम होने से लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में आखिरी बार करीब 20 साल पहले न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी, उसके बाद इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। भवन की स्थिति यह है कि न्यायाधीशों के पद 50 हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए कमरों की संख्या 46 ही है।
राजस्थान हाईकोर्ट शुक्रवार को अपनी स्थापना के 76 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर आंकड़ों में हाईकोर्ट की स्थिति की पड़ताल की गई तो सामने आया कि राजस्थान से अधिक न्यायाधीशों वाले 8 हाईकोर्ट में मुकदमों की संख्या राजस्थान से काफी कम है।
चार हाईकोर्ट ऐसे भी हैं, जहां न्यायाधीश तो राजस्थान से अधिक हैं, लेकिन उनसे संबंधित राज्यों की आबादी कम है।
इलाहाबाद - 160-1188704
बॉम्बे - 94- 667629
पंजाब-हरियाणा - 85- 434073
मद्रास - 75- 531992
कलकत्ता - 72- 194800
कर्नाटक - 62- 318580
दिल्ली - 60- 137411
मध्यप्रदेश - 53- 486954
पटना - 53- 213471
गुजरात - 52- 174820
राजस्थान - 50- 661083
कर्नाटक, गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा, दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश तो अधिक हैं, लेकिन इनसे संबंधित राज्यों की आबादी राजस्थान से कम है।