सामाजिक कुरीति के खिलाफ किया जागरूक, रैली निकाली 

अलवर में बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय अभियान के तहत बुधवार को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गयी।
इसी क्रम में स्वयंसेवी संस्था सखी सहेली की ओर से महावारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली राज ऋषि महाविद्यालय ग्राउंड से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई प्रताप ऑडिटोरियम पर संपन्न हुई। रैली में बड़ी संख्या में बालिकाओं एवं महिलाओं ने भाग लेकर स्वच्छता, स्वास्थ्य और जागरूकता का संदेश दिया।
वहीं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत प्रताप ऑडिटोरियम में एक बड़ा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने नारे, पोस्टर एवं प्रस्तुतियों के माध्यम से बाल विवाह के दुष्परिणामों और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाकर बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित करना रहा।
