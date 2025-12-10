सामाजिक कुरीति के खिलाफ किया जागरूक, रैली निकाली 



वहीं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत प्रताप ऑडिटोरियम में एक बड़ा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने नारे, पोस्टर एवं प्रस्तुतियों के माध्यम से बाल विवाह के दुष्परिणामों और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाकर बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित करना रहा।