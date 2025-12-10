10 दिसंबर 2025,

बुधवार

अलवर

यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेन का संचालन, अलवर में भी होगा ठहराव

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे की ओर से नई दिल्ली–साबरमती–नई दिल्ली आरक्षित स्पेशल रेलसेवा का एक ट्रिप संचालित किया जा रहा है।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 10, 2025

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे की ओर से नई दिल्ली–साबरमती–नई दिल्ली आरक्षित स्पेशल रेलसेवा का एक ट्रिप संचालित किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 04034 नई दिल्ली–साबरमती आरक्षित स्पेशल रेलसेवा 10 दिसंबर को रात 11 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन प्रातः 4.15 बजे जयपुर पहुंचेगी तथा 4.25 बजे प्रस्थान कर शाम 4:30 बजे साबरमती पहुंचेगी।

वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 04033 साबरमती–नई दिल्ली आरक्षित स्पेशल रेलसेवा 11 दिसंबर को शाम 7 बजे साबरमती से रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:05 बजे जयपुर पहुंचेगी तथा 7:15 बजे प्रस्थान कर दोपहर 1:40 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। यह ट्रेन रेवाड़ी, अलवर, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, मारवाड़ जंक्शन, फालना, आबूरोड और पालनपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस स्पेशल रेलसेवा में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी तथा पावरकार सहित कुल 21 डिब्बे होंगे।

Published on:

10 Dec 2025 12:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेन का संचालन, अलवर में भी होगा ठहराव

