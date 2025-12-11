11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar Nees: नकली सोने के गहनों पर गोल्ड लोन में 98 लाख का फर्जीवाड़ा उजागर 

अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बजाज फाइनेंस लिमिटेड की पालावत मार्केट स्थित गोल्ड लोन शाखा में सोने के आभूषणों की अदला-बदली कर 98 लाख 6 हजार 240 रुपए की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 11, 2025

representative picture (patrika)

अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बजाज फाइनेंस लिमिटेड की पालावत मार्केट स्थित गोल्ड लोन शाखा में सोने के आभूषणों की अदला-बदली कर 98 लाख 6 हजार 240 रुपए की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। मामले में कंपनी के सीनियर मैनेजर जीएल आरसीयू विपिन गौड़ ने पुलिस को शिकायत दी है। जिसमें शाखा के सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर देवप्रताप सिंह चौहान व अभिषेक गुप्ता, रिलेशनशिप मैनेजर योगिता जांगिड़ और सीनियर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव सुरेन्द्र कुमार गोयल पर आपराधिक षड्यंत्र रचकर नकली आभूषणों पर लोन स्वीकृत करने, असली गहनों की चोरी और ऑडिट में गुमराह करने का आरोप लगाया है।

ऐसे खुला फर्जीवाड़ा

पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी की ऑडिट टीम मनोज कुमार गुर्जर, अरविंद कविया और सीनियर ऑडिटर ने 28 अगस्त से 5 सितंबर, 2025 तक शाखा की जांच की। इस दौरान टीम को कई गोल्ड लोन पैकेट्स में असली आभूषणों की जगह नकली आभूषण मिले। पूछताछ में मुख्य आरोपी देवप्रताप सिंह चौहान ने स्वीकार किया कि उसने तिजोरी में पहले से रखे कई पैकेट्स से असली सोना निकालकर नकली आभूषण रख दिए थे। शाखा के सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन में भी कर्मचारी को तिजोरी से पैकेट निकालते, आभूषण बदलते और नए पैकेट बनाते हुए देखा गया।

बैंक खातों में संदिग्ध लेन-देन

आरोपी अभिषेक गुप्ता और योगिता जांगिड़ ने बताया कि देवप्रताप सिंह ने उन्हें लालच देकर फंसाया। उन्होंने कहा कि देवप्रताप के कोटक महिंद्रा बैंक खाते तथा अन्य खातों में भारी मात्रा में ग्राहकों और परिचितों के नाम से धनराशि का लेन-देन हुआ है। कंपनी के सीनियर मैनेजर जीएल आरसीयू गौड़ ने बताया कि कंपनी की ओर से समय दिए जाने पर आरोपियों ने आंशिक राशि लौटाई है। इसमें अभिषेक गुप्ता ने 35 लाख, सुरेन्द्र कुमार गोयल ने 20 लाख 88 हजार 362, योगिता जांगिड़ ने 4 लाख 96 हजार 999 और देवप्रताप सिंह ने 9 लाख 90 हजार रुपए लौटाए है। इसके बाद करीब 38 लाख रुपए अब भी बकाया है, जिसे जमा करने के लिए कहने पर देवप्रताप सिंह धमकी दी है।

रात में कार्यालय खोलकर ऑडिट से बचने का प्रयास

रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑडिट टीम के आने वाले दिन देव प्रताप ने दुर्घटना का बहाना बनाकर तिजोरी की चाबी उपलब्ध नहीं करवाई। उसी रात वह सहयोगियों के साथ कार्यालय खोलकर पैकेट अदला-बदली करता रहा, ताकि ऑडिट जांच में फर्जीवाड़ा पकड़ में न आए। यह जानकारी कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज है।

मिलीभगत कर 19 लोन खातों में किया फर्जीवाड़ा

देवप्रताप सिंह, अभिषेक गुप्ता और योगिता जांगिड़ ने पूछताछ में माना कि उन्होंने आपसी मिलीभगत से 19 लोन खातों में नकली सोने पर ऋण स्वीकृत कराया। इसी सूची भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई है। शिकायत के अनुसार कर्मचारियों ने अपने परिचितों के नाम से लोन स्वीकृत कराकर कंपनी को कुल 98 लाख 6 हजार 240 रुपए की हानि पहुंचाई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 11:50 am

Published on:

11 Dec 2025 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar Nees: नकली सोने के गहनों पर गोल्ड लोन में 98 लाख का फर्जीवाड़ा उजागर 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किशोरियो के स्वास्थ्य और जागरुकता के लिए पहला पीरियड फेस्ट और पैड यात्रा का आयोजन

अलवर

पहले दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया रेप

अलवर

देसी ठाठ होटल पर फिर लगेगी सील… UIT ने कहा- होटल पर एक-दो दिन में फिर से करेंगे कार्रवाई

अलवर

अलवर जिले में नर्सिंगकर्मी ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, पत्नी सरकारी कर्मचारी

alwar
अलवर

सामाजिक कुरीति के खिलाफ किया जागरूक, रैली निकाली 

alwar
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.