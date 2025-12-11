पहले दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया रेप

representative picture (patrika)
अलवर शहर के एक थाने में नाबालिग से बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि उसकी एक युवक से दोस्ती हो गई। इसके बाद वे साथ घूमने-फिरने लगे। इस बीच युवक ने उसे होटल में ले जाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया।
बाद में युवक ने उससे शादी करने से मना कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार नाबालिग के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मां का 7 साल और पिता का 3 साल पहले निधन हुआ था। जिसके बाद वह अपनी नानी के पास रह रही थी। लेकिन कुछ समय से अपने ताऊ के घर रह रही थी। इस दौरान उसकी मोहल्ले के एक युवक के साथ दोस्ती हुई थी।
