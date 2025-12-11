किशोरियो के स्वास्थ्य और जागरुकता के लिए पहला पीरियड फेस्ट और पैड यात्रा का आयोजन

यह यात्रा आरआर कॉलेज सर्किल से शुरू होकर ढोल की ताल, जोशीले नारों, बैनरों और जागरूकता पोस्टरों के साथ प्रताप ऑडिटोरियम की ओर बढ़ी। यह यात्रा इस सामूहिक संकल्प का प्रतीक थी कि मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है—इस पर बातचीत सामान्य होनी चाहिए, मासिक स्वच्छता को बढ़ावा मिलना चाहिए और हर लड़की के लिए सहयोगी व सम्मानजनक वातावरण तैयार होना चाहिए। सुबह 11:45 बजे प्रताप ऑडिटोरियम में पीरियड फेस्ट के सांस्कृतिक एवं जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुए, जहाँ विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने नृत्य प्रस्तुतियाँ, नुक्कड़ नाटक, थीमैटिक परफॉर्मेंस, जागरूकता स्टॉल और कई इंटरैक्टिवगतिविधियाँ प्रस्तुत कीं। इन सबके बीच सबसे प्रभावशाली प्रस्तुति दिल्ली के अस्मिता थिएटर का नुक्कड़ नाटक रहा, जिसने अपनी सशक्त कहानी और मंचन से सभी पर गहरी छाप छोड़ी।