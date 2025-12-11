Alwar News: नकली सोने के गहनों पर गोल्ड लोन में 98 लाख का फर्जीवाड़ा उजागर 

आरोपी अभिषेक गुप्ता और योगिता जांगिड़ ने बताया कि देवप्रताप सिंह ने उन्हें लालच देकर फंसाया। उन्होंने कहा कि देवप्रताप के कोटक महिंद्रा बैंक खाते तथा अन्य खातों में भारी मात्रा में ग्राहकों और परिचितों के नाम से धनराशि का लेन-देन हुआ है। कंपनी के सीनियर मैनेजर जीएल आरसीयू गौड़ ने बताया कि कंपनी की ओर से समय दिए जाने पर आरोपियों ने आंशिक राशि लौटाई है। इसमें अभिषेक गुप्ता ने 35 लाख, सुरेन्द्र कुमार गोयल ने 20 लाख 88 हजार 362, योगिता जांगिड़ ने 4 लाख 96 हजार 999 और देवप्रताप सिंह ने 9 लाख 90 हजार रुपए लौटाए है। इसके बाद करीब 38 लाख रुपए अब भी बकाया है, जिसे जमा करने के लिए कहने पर देवप्रताप सिंह धमकी दी है।