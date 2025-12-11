Rajasthan: मणिपुर में तैनात अलवर के CRPF जवान की मौत, प्रमोशन के कुछ घंटे बाद हुई घटना, परिवार में मचा कोहराम

परिजनों ने बताया कि कर्मवीर 2007 में सीआरपीएफ में ड्राइवर के पद पर भर्ती हुए थे और लंबे समय से पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेवाएं दे रहे थे। छोटे भाई नरवीर ने बताया कि वे 20 नवंबर को छुट्टी पर घर आए थे। उन्हें 5 दिसंबर को ड्यूटी जॉइन करनी थी, लेकिन फ्लाइट रद्द होने के कारण वे 8 दिसंबर को वापस लौट पाए। 9 दिसंबर को प्रमोशन की सूचना मिलने पर उन्होंने पत्नी, बेटे और परिवार से बात कर यह खुशी साझा की थी।