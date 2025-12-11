11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

अलवर

Rajasthan: मणिपुर में तैनात अलवर के CRPF जवान की मौत, प्रमोशन के कुछ घंटे बाद हुई घटना, परिवार में मचा कोहराम

CRPF जवान के भाई नरवीर ने बताया कि कर्मवीर 20 नवंबर को छुट्टी पर घर आए थे और 5 दिसंबर को ड्यूटी पर लौटना था, लेकिन फ्लाइट रद्द होने के कारण 8 दिसंबर को लौटे। 9 दिसंबर को प्रमोशन की खुशखबरी मिली।

अलवर

image

Kamal Mishra

Dec 11, 2025

alwar

मृतक CRPF जवान कर्मवीर यादव (फाइल फोटो-पत्रिका)

अलवर। जिले के बहरोड़ उपखंड के गंडाला गांव निवासी सीआरपीएफ जवान कर्मवीर यादव की मंगलवार रात अचानक मौत हो गई। 39 वर्षीय कर्मवीर मणिपुर के इंफाल रांगोली में तैनात थे। उनकी पार्थिव देह गुरुवार को दिल्ली लाई जाएगी और शुक्रवार को गांव में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। परिवार के अनुसार, मौत से कुछ ही घंटे पहले उन्हें हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन मिला था।

परिजनों ने बताया कि कर्मवीर 2007 में सीआरपीएफ में ड्राइवर के पद पर भर्ती हुए थे और लंबे समय से पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेवाएं दे रहे थे। छोटे भाई नरवीर ने बताया कि वे 20 नवंबर को छुट्टी पर घर आए थे। उन्हें 5 दिसंबर को ड्यूटी जॉइन करनी थी, लेकिन फ्लाइट रद्द होने के कारण वे 8 दिसंबर को वापस लौट पाए। 9 दिसंबर को प्रमोशन की सूचना मिलने पर उन्होंने पत्नी, बेटे और परिवार से बात कर यह खुशी साझा की थी।

पत्नी हुई बेहोश

मंगलवार रात ड्यूटी से लौटकर खाना खाने के बाद वे अपने बैरक में आराम करने चले गए। रात करीब 10 बजे एक साथी जवान ने उन्हें आवाज लगाई, लेकिन वे अचेत अवस्था में मिले। साथियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी देर रात परिवार को दी गई। फोन पर मिली खबर सुनते ही उनकी पत्नी ऊषा देवी बेहोश हो गईं और अभी भी चिकित्सकीय देखरेख में हैं।

शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार

सीआरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, कर्मवीर की पार्थिव देह बुधवार को पहुंचनी थी, लेकिन फ्लाइट दो बार रद्द होने के कारण देरी हो गई। गुरुवार को दिल्ली स्थित सीआरपीएफ केंद्र में जवानों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद पार्थिव देह गांव लायी जाएगी। अंतिम संस्कार शुक्रवार सुबह किया जाएगा।

गांव में शोक की लहर

जवान अपने पीछे पत्नी, 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले बेटे निवेश और बुजुर्ग माता-पिता को छोड़ गया है। सीआरपीएफ जवान की मौत से गांव में शोक की लहर है, वहीं प्रमोशन के कुछ ही घंटों बाद जवान के अचानक चले जाने से परिवार सदमे में है।

11 Dec 2025 08:35 pm

अलवर

राजस्थान न्यूज़

