अलवर बार एसोसिएशन चुनाव: वोटिंग जारी, दोपहर तक 463 वोट पड़े

अध्यक्ष और सचिव के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अध्यक्ष पद के लिए राकेश कुमार शर्मा (बिट्टू), अभिमन्यु सिंह चौहान और अजय यादव के बीच मुकाबला रहेगा। सचिव पद पर रामकिशन, अवण सिंधल और जितेंद्र शर्मा (जीतू) के बीच मुकाबला होगा। उपाध्यक्ष पद पर आशीष खंडेलवाल, किशन सेन्, रामलखन सिंह बैंसला, सतीश कुमार तिवाड़ी सुधीर कुमार यादव, कोषाध्यक्ष पद पर अनिल कुमार शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा, नरेश कुमार सैनी, प्रीतम सिंह कराहना, मुकेश गौड़, मोहित कौशिक, सर्वेश कुमार चौधरी के बीच संघर्ष रहेगा। संयुक्त सचिव पद पर गौतम ऋषि प्रकाश, जयश्री चौधरी, यशपाल शर्मा, विवेक यादव, श्याम सुंदर और पुस्तकालय सचिव पद पर सिकंदर चौधरी, सीमा मुखीजा मैदान में हैं। कार्यकारिणी सदस्यों में अजय कौशिक, अशोक कुमार मीणा, किरण सैनी, दीपक शर्मा, पूनम यादव, मयंक नरूका लक्ष्य मीमरोट, विशाल सिंह ढिल्लो, शब्बीर खान, संजय यादव चुनाव लड़ रहे हैं।