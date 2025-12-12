सीआरपीएफ जवान कर्मवीर यादव का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

मणिपुर के इंफाल में ड्यूटी के दौरान 9 दिसंबर को सीआरपीएफ में हवलदार कर्मवीर यादव के निधन के बाद शुक्रवार को उनकी पार्थिव देह कोटपूतली–बहरोड़ में पैतृक गांव गंडाला पहुंची। गांव में जैसे ही सैन्य वाहन के साथ तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। परिजन रो-रोकर बेसुध हो गए। शहीद की पत्नी उषा देवी अपने पति का चेहरा देखते ही बिलख उठीं और शोक में अपनी चूड़ियां तोड़ दीं। वहीं छोटे बेटे निवेश को परिजनों ने संभालने का प्रयास किया।