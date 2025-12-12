जंगल में पुलिस का छापा, लाखों के जुए के साथ छह आरोपी गिरफ्तार

अलावड़ा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए चल रहे अभियान के तहत रामगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घने जंगल में चल रहे जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन व थानाधिकारी विजेंद्र सिंह को मिली सूचना के आधार पर बनाई गई विशेष टीम ने जंगल में घेराबंदी कर दबिश दी।
पुलिस को देखते ही जुआरियों में भगदड़ मच गई, लेकिन टीम की सतर्कता के चलते छह लोगों को मौके से ही दबोच लिया गया। पुलिस ने उनके पास से 2,06,500 नगद, ताश की गड्डियां और तीन मोटरसाइकिल जब्त की हैं। गिरफ्तार आरोपियों में सर्वेश पुत्र मनोहार महाजन निवासी गोविंदगढ़, पुष्कर, संजय पुत्र सूखाराम मीणा निवासी मंगलेशपुर, आबिद खान पुत्र मुबीन खान निवासी सीकरी, उन्नस पुत्र जबर खान निवासी कैथवाड़ा डीग और शाहिर खान शामिल हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार जंगल में लंबे समय से बड़े दांव पर जुआ खेला जा रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई से जुआरियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध जुआ, सट्टा और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
