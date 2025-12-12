जंगल में पुलिस का छापा, लाखों के जुए के साथ छह आरोपी गिरफ्तार

पुलिस को देखते ही जुआरियों में भगदड़ मच गई, लेकिन टीम की सतर्कता के चलते छह लोगों को मौके से ही दबोच लिया गया। पुलिस ने उनके पास से 2,06,500 नगद, ताश की गड्डियां और तीन मोटरसाइकिल जब्त की हैं। गिरफ्तार आरोपियों में सर्वेश पुत्र मनोहार महाजन निवासी गोविंदगढ़, पुष्कर, संजय पुत्र सूखाराम मीणा निवासी मंगलेशपुर, आबिद खान पुत्र मुबीन खान निवासी सीकरी, उन्नस पुत्र जबर खान निवासी कैथवाड़ा डीग और शाहिर खान शामिल हैं।