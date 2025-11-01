प्याज के भाव ने किसानों को रुलाया, डेढ़ बीघा प्याज की फसल पर चलाया ट्रैक्टर

गजेंद्र सिंह का कहना है कि इस बार प्याज की पैदावार तो अच्छी रही, लेकिन बाजार में कीमतें औंधे मुंह गिर गईं। उन्होंने बताया कि मंडियों में प्याज का भाव मात्र 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल रह गया है, जबकि लागत 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल तक बैठती है। उन्होंने बताया कि अब तो मंडी तक ले जाने का किराया भी घर से देना पड़ रहा है।