अलवर, बहरोड़ व भिवाड़ी सहित तीनों जिले घने कोहरे की चपेट में, विजिबिलिटी 50 मीटर तक

अलवर, बहरोड़ और भिवाड़ी सहित पूरे जिले में रविवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में विजिबिलिटी घटकर महज 50 मीटर तक रह गई, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। करीब दर्जनभर ट्रेन अपने नियम समय से स्टेशन पर देरी से पहुंच है। रोडवेज बस का समय भी प्रभावित हुआ है। वहीं, पिछले एक सप्ताह से तापमान लगातार गिर रहा है। ठंडी हवाओं और कोहरे के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में भी उछाल दर्ज किया गया है, जिससे प्रदूषण का असर और बढ़ गया है। अलवर का एक्यूआई 190 और भिवाड़ी का एक्यूआई 234 दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी ठंड और कोहरे से राहत के आसार कम बताए गए हैं। गौरतलब है कि सुबह के समय हाईवे और शहर की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। चालक फॉग लाइट और धीमी गति से सफर करने को मजबूर हुए।