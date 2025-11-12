ग्रेप तीन लागू, हजारों करोड़ के निर्माण प्रोजेक्ट पर लगा ब्रेक

भिवाड़ी. राजधानी दिल्ली में मंगलवार को एक्यूआई का 429 अंक पहुंच गया। दिल्ली में एक्यूआई बढऩे के साथ ही ग्रेप तीन लागू कर दिया गया है। भिवाड़ी का एक्यूआई 380 रहा। सोमवार को भिवाड़ी में एक्यूआई 334 रहा और दिल्ली में 343 रहा। इस तरह एक दिन बाद एक्यूआई में तेजी से वृद्धि हुई। भिवाड़ी में करीब 40 अंक और दिल्ली में करीब 90 अंक वृद्धि हो गई। आमजन को सांस लेने, आंखों में जलन, फेफड़ों संबंधी और त्वचा में संक्रमण की समस्याएं बढऩे लगीं। ग्रेप तीन की गाइडलाइन जारी होते ही भिवाड़ी में चल रहे हजारों करोड़ के निर्माण प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया। गत दो और चालू वित्तीय वर्ष में बड़ी संख्या में निवेशकों ने यहां उत्पादन करने औद्योगिक भूखंड खरीदे हैं। उक्त भूखंड पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिन्हें अब ग्रेप तीन की वजह से रोकना होगा।