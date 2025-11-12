Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

ग्रेप तीन लागू, हजारों करोड़ के निर्माण प्रोजेक्ट पर लगा ब्रेक

हवा हुई जहरीली, आमजन की सेहत के लिए हवा का स्वच्छ होना जरूरी

less than 1 minute read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Nov 12, 2025

भिवाड़ी. राजधानी दिल्ली में मंगलवार को एक्यूआई का 429 अंक पहुंच गया। दिल्ली में एक्यूआई बढऩे के साथ ही ग्रेप तीन लागू कर दिया गया है। भिवाड़ी का एक्यूआई 380 रहा। सोमवार को भिवाड़ी में एक्यूआई 334 रहा और दिल्ली में 343 रहा। इस तरह एक दिन बाद एक्यूआई में तेजी से वृद्धि हुई। भिवाड़ी में करीब 40 अंक और दिल्ली में करीब 90 अंक वृद्धि हो गई। आमजन को सांस लेने, आंखों में जलन, फेफड़ों संबंधी और त्वचा में संक्रमण की समस्याएं बढऩे लगीं। ग्रेप तीन की गाइडलाइन जारी होते ही भिवाड़ी में चल रहे हजारों करोड़ के निर्माण प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया। गत दो और चालू वित्तीय वर्ष में बड़ी संख्या में निवेशकों ने यहां उत्पादन करने औद्योगिक भूखंड खरीदे हैं। उक्त भूखंड पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिन्हें अब ग्रेप तीन की वजह से रोकना होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 06:03 pm

Published on:

12 Nov 2025 06:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / ग्रेप तीन लागू, हजारों करोड़ के निर्माण प्रोजेक्ट पर लगा ब्रेक

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आसमान में छा रहे धूल के गुबार, नीले से धुंधले हो गए बादल

भिवाड़ी

राजस्थान में बिहार की युवती के साथ मकान मालिक पर अश्लील हरकतें करने का आरोप

भिवाड़ी

बारिश ने धोई सडक़ों की डामर, अब उखड़े रास्तों से उड़ रही धूल

भिवाड़ी

मौसम में आया बदलाव, इलाज कराने पहुंच रहे एक हजार मरीज

भिवाड़ी

कहने को नेशनल हाईवे, आम सडक़ से भी खराब स्थिति

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.