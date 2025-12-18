18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

पीपीपी मोड पर बनेगा शाहड़ौद में प्रस्तावित 152 करोड़ का सीईटीपी

टीईसी की बैठक के बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

2 min read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Dec 18, 2025

भिवाड़ी. शाहड़ौद गांव में प्रस्तावित सीईटीपी का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर होगा। सीईटीपी की डीपीआर कहरानी ग्रीन ट्रीटर्स एसोसिएशन (केजीटीए) ने तैयार कराई है, जिसमें 152 करोड़ की लागत अनुमानित है। सीईटीपी निर्माण के लिए 75 करोड़ का बजट राज्य सरकार देती है। शेष राशि निजी क्षेत्र से आएगी, जिसमें टेंडर किया जाएगा। एसपीवी पदाधिकारियों ने बताया कि तीन चार एजेंसी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेंगी, जिसकी दर न्यूनतम होंगी, उन्हें निर्माण सहित संचालन के लिए सीईटीपी दिया जाएगा। अक्टूबर में टेक्निकल इवेल्युएशन कमेटी (टीईसी) की बैठक हुई। बैठक में तकनीकि जानकारों ने डीपीआर में शोधित पानी को भेजने के लिए वाटर टैंक नहीं होने, वाटर टैंक नहीं होने पर 24 घंटे ऑनलाइन आपूर्ति करने, शोधित पानी की अधिक लागत, 75 करोड़ का बजट सरकार की ओर से दिया जाता है, शेष बजट कहां से आएगा, इसके बारे में स्पष्टता नहीं होने के बारे में सवाल किए। जिसकी वजह से किसी अन्य एजेंसी की ओर से डीपीआर की जांच की जाएगी। चौपानकी, कहरानी, पथरेड़ी, में 1498 इकाइयां हैं, जिसमें से करीब एक हजार औद्योगिक परिसर में उत्पादन होता है, इसमें से अभी तक 410 इकाइयां सीईटीपी की सदस्य बन चुकी हैं। रीको के आवंटन पत्र के अनुसार सभी इकाइयों को सीईटीपी का सदस्य बनना अनिवार्य हैं। टीईसी की बैठक जल्द होनी है। जो पूर्व में कमियां बताई गईं थी, उन्हें दूर कर लिया है। आरपीसीबी अधिकारियों ने बताया कि केजीटीए ने कंसल्टेंट को बुलाया है, पूर्व की बैठक में जो कमियां बताई थीं, उन्हें पूरा कर हमें बताएंगे, तब फाइनल डीपीआर जयपुर भेजेेंगे। औद्योगिक क्षेत्र से लगते गांव के खेतों में गंदा पानी भरता है, जिससे भूजल दूषित हो रहा है। कई वर्षों से यहां पर सीईटीपी निर्माण को लेकर प्रक्रिया चल रही है लेकिन अभी तक मामला जमीनी स्तर पर नहीं आया है। चौपानकी, पथरेड़ी की औद्योगिक इकाइयों से निकले दूषित पानी आसपास के गांव में खाली पड़े खेतों में आता है, कई बार खेतों में खड़ी फसल भी दूषित पानी से नष्ट हो जाती है। जमीन से दूषित पानी निकलता है। रीको ने यहां पर आठ एकड़ भूमि चिन्हित की है जिस पर 152 करोड़ रुपए से सीईटीपी का निर्माण होगा। सीईटीपी में चार औद्योगिक क्षेत्र की 1498 इकाइयों से निकले गंदे पानी का शोधन होगा। पथरेड़ी, चौपानकी, कहरानी में उद्योगों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा चुका है। छह एमएलडी कॉमन इंफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के लिए 152 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो चुकी है। सीईटीपी से चौपानकी, कहरानी, बंदापुर और पथरेड़ी की करीब 1498 इकाइयों जुड़ेंगी और इनका पानी शोधित होगा। एक लाइन से गंदा पानी आएगा, दूसरी लाइन से शोधित पानी इकाइयों को जाएगा, जिसे इकाइयों को दोबारा से उपयोग में लेना होगा। सीईटीपी एसपीवी अध्यक्ष रामनारायण चौधरी ने बताया प्रोजेक्ट डीपीआर में जो कमी बताई थी, उन्हें दूर कर लिया गया है। रीको से 11 अगस्त को जमीन आवंटन हो गया है, 10 अगस्त 2028 तक सीईटीपी निर्माण कर दूषित पानी का शोधन करना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Dec 2025 06:55 pm

Hindi News / News Bulletin / पीपीपी मोड पर बनेगा शाहड़ौद में प्रस्तावित 152 करोड़ का सीईटीपी

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

15 हजार की रिश्वत लेते दीवान को एंटी करप्शन ने दबोचा, थाना प्रभारी पर भी बड़ा इल्ज़ाम…थाने में मची रही अफरा तफरी

Up news, basti news
बस्ती

अंडे खाते-खाते शिक्षक की मौत

datia news
दतिया

गुलाब कोठारी: एक ही खेत में कभी अच्छी फसल तो कभी सूखा हो जाता है…

dr. Gulab Kothari
रायपुर

पुलिस देख भागे लुटेरे, राहगीर ने रोका तो धमकी देने लगा… अब ‘तू तो मरेगा’

gwalior crime
ग्वालियर

कीळडी पुरातत्व खुदाई रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित करने की मांग उठाई डीएमके ने

डीएमके सांसद तिरुचि शिवा
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.