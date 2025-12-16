16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

नशा मुक्ति संगाम : नशे से समाज को बचाने सभी को लेनी होगी जिम्मेदारी

अपने बच्चों को संभालें, उन्हें समय दें अच्छी सीख दें टॉक शो में एकल परिवार, दोस्तों का माहौल और अशिक्षा को बताया नशा का कारण

less than 1 minute read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Dec 16, 2025

भिवाड़ी. राजस्थान पत्रिका की ओर से सोमवार को नशा मुक्ति संग्राम के तहत टॉक शो किया गया। टॉक शो सदर बाजार स्थित गोपीनाथ अस्पताल के कांफ्रेंस हॉल में किया गया। नशा मुक्ति संग्राम विषय पर आयोजित टॉक शो में समाजसेवी, शिक्षक, सामाजिक संगठन और व्यापारी वर्ग शामिल हुआ। सभी ने नशे के दुष्प्रभाव, युवा पीढ़ी को नशे की लत और उससे होने वाले नुकसान पर अपनी राय रखी। इस मौके पर सभी ने कहा कि हमें स्वयं को और अपने आसपास के माहौल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। नशे की लत वाले लोग बच्चे और पत्नी के साथ भी गंभीर रूप से मारपीट करते हैं। लोग सोचते हैं कि मेरे बच्चे नशा नहीं करते, दूसरे के करते हैं। जैसे बीमारी गरीब अमीर नहीं देखती वैसे ही नशा कुछ नहीं देखता। बच्चों पर हमें निगरानी चाहिए। उनके साथ शाम का भोजन करते समय उन्हें समाज की बुराईयों के बारे में बताना चाहिए। बड़े शहरों में आसानी से नशा मिल रहा है। बच्चे रात को 11 बजे घर से निकलते हैं और सुबह चार बजे तक नशा कर घूमते हैं। नशे के बढ़ते चलन के लिए एकल परिवारों को भी जिम्मेदार माना, जिसमें माता-पिता के पास बच्चों से घुलने मिलने का समय नहीं है। बच्चे बाहर रहने पर जैसा माहौल मिलता है, उसी में रच बस जाते हैं। वक्ताओं ने कहा कि सप्ताह में एक दिन झुग्गी और कच्ची बस्ती में जाकर नशे के दुष्परिणाम आमजन को बताने होंगे। नशा आज सबसे बड़ी बुराई बन चुका है। हम सभी को मिलकर नशा करने वालों को समझाना चाहिए। नशा आजकल दुकानों पर खुलेआम बिक रहा है। नशे की दुकानों को सजाया जा रहा है, यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 07:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / नशा मुक्ति संगाम : नशे से समाज को बचाने सभी को लेनी होगी जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उद्योग नहीं लगाने पर 204 डिफॉल्टर चिन्हित, अब कार्रवाई का इंतजार

भिवाड़ी

रेवाड़ी पलवल हाईवे साढ़े चार साल में नहीं मिली सुदृढ़ीकरण की अनुमति

भिवाड़ी

जिम्मेदार अधिकारियों का मजाक, सफाई कर्मचारियों का निजी कामों में उपयोग

भिवाड़ी

वायु प्रदूषण रोकथाम ‘ब्रीथ ऑफ चेंज’ अभियान में नहीं दिखा असर

भिवाड़ी

समतल चौक पर दूर होगी गंदे पानी की समस्या, बीडा पुलिया को करेगी ऊंचा

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.