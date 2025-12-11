11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

समतल चौक पर दूर होगी गंदे पानी की समस्या, बीडा पुलिया को करेगी ऊंचा

वर्षों की समस्या का होगा समाधान, सडक़ा भी होगी चौड़ी

2 min read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Dec 11, 2025

भिवाड़ी. समतल चौक पर नालों के ओवरफ्लो की समस्या का समाधान होगा। बीडा यहां पर पुलिया को ऊंचा कर बड़ी निर्मित करेगी, जिससे बड़े वाहन आसानी से गुजर सकें और पानी भी आसानी से रोड के दूसरी तरफ निकल जाए। साथ ही यहां पर कुछ क्षेत्र में रोड को चौड़ा किया जाएगा। समतल चौक के आसपास मुख्य बाजार है। जिसकी वजह से चौराहे पर व्यस्तता रहती है। यहां गंदा पानी भरने से आमजन एवं वाहन चालकों को रोजाना मुश्किल झेलनी पड़ती है। समतल चौक पर पुलिया और गंदे पानी की वजह से हालात विकट बने हुए हैं। बारिश के अलावा आम दिनों में यहां पर गंदा पानी नियमित रूप से भरा रहता है। जिसकी वजह से हल्की एवं भारी वाहनों को परेशानी होती है। राहगीरों के निकलने के लिए रास्ता नहीं बचता। दो पहिया वाहन चालकों के ऊपर गंदे पानी के छींटे पड़ते हैं। भारी वाहन पुलिया के ऊपर फंसने की स्थिति में होते हैं। रेवाड़ी पलवल हाईवे पर स्थित समतल चौक भिवाड़ी का मुख्य चौराहा है। एक तरफ का रास्ता जिला अस्पताल, सदर बाजार और औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाता है। दूसरी तरफ नंगलिया गांव सहित अन्य मजदूर कॉलोनियां है। भिवाड़ी मोड से फूलबाग जाने के लिए भी यही रास्ता है। यहां दिनभर में हजारों हल्के भारी वाहन गुजरते हैं। शहरवासी भी यहां खरीदारी के लिए आते हैं। ऐसी स्थिति में सभी को उक्त चौराहे की पुलिया के ऊपर और गंदे पानी के बीच में से निकलना पड़ता है। समतल चौक शहर के बीच में है। आरएचबी सेक्टर की ओर से आने वाले पानी की क्रॉसिंग के लिए सडक़ पर पुलिया बनाई गई है। क्रॉसिंग पर नाली जाम हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर पानी भरा रहता है। बारिश में यहां विकराल समस्या हो जाती है। हाईवे होने के बावजूद एक से डेढ़ फीट पानी भर जाता है। सडक़ पर गढ्ढे होने से वाहनों के पलटने का खतरा रहता है। उक्त चौराहे की समस्या से शहरवासियों के साथ अधिकारी भी अवगत हैं। अगर अधिकारियों को बीडा में बैठक के लिए आना हो, या फिर बीडा से रीको चौक फूलबाग आना हो, तब इस एनएच के रास्ते को छोडकऱ गौरवपथ से गाडिय़ों को निकाला जाता है। जिस समस्या से जनता रोजाना जूझ रही है, अधिकारी उससे बचकर निकल जाते हैं। किसी बड़े अधिकारी के आने पर समतल चौक पर सफाई से लेकर रखरखाव करा दिया जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 07:07 pm

Published on:

11 Dec 2025 07:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / समतल चौक पर दूर होगी गंदे पानी की समस्या, बीडा पुलिया को करेगी ऊंचा

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खिजूरीबास टपूकड़ा सडक़ चौड़ीकरण पीडब्ल्यूडी ने जारी किया बजट

भिवाड़ी

Good News: राजस्थान यहां 6 लेन सड़क का काम जल्द होगा शुरू, 74 करोड़ रुपए होंगे खर्च; फर्राटे से दौड़ेंगे वाहन

Six-Lane-Road-Project
भिवाड़ी

मलबे से नया निर्माण करें, इसके लिए प्लांट लगाएं

भिवाड़ी

रीको के पार्क में चल रहा कब्जे का प्रयास, दीवार तोडक़र सैकड़ों पेड़ काटे

भिवाड़ी

3308 बंद मीटर बदले, अब सर्किल बना जीरो डिफेक्टिव सर्किल

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.