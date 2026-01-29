90ए करने के बाद लेआउट का उल्लंघन, स्वीकृति करने वालों ने नहीं रोका

भिवाड़ी. बीडा में गत वर्ष भूरूपांतरण की दर्जनों फाइल दबाने और जानकारी नहीं देने पर पत्रिका ने सातवें दिन पड़ताल की। 90ए की फाइल प्रक्रिया संबंधी जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों से बात की, जिसमें निकलकर सामने आया कि फाइल दबाने और जानकारी नहीं देने में अधिकारियों ने अपना हित समझा क्योंकि मामला जितना दबेगा उतना ही अच्छा रहेगा और जितना खुलेगा उतना ही नुकसान देगा। क्योंकि जो भी 90ए हुई हैं, उनमें बाद में क्या हुआ है, किस तरह लेआउट का उल्लंघन कर भूखंड का बेचान किया गया है, पार्क, हरियाली सहित अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए दर्शाए गए स्थान को भी भूखंड स्वरूप बेचकर मुनाफा कमाया गया है। इस तरह 90ए करने और 90ए होने के बाद अधिकारियों ने आंखें बंद कर ली। माफिया से मिलीभगत कर सिर्फ एक ही फॉर्मूले पर काम किया कि जल्द से जल्द 90ए कर दी जाए जिससे कि आमजन को भूरूपांतरण दिखाकर त्वरित गति से महंगे दामों में भूखंड का बेचान कर मोटा मुनाफा कमाया जा सके।