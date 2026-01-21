बीडा में 90ए की जानकारी देने से क्यों डरते हैं अधिकारी

अपील पर ये दिए मनमर्जी के जबाव

अपील पर बीडा अधिकारियों ने नियम कायदों को छोडक़र आरटीआई में अपने स्व विवेक का ज्यादा उपयोग किया है। बीडा अधिकारियों ने बताया कि अपीलार्थी ने किसी एक पत्रावली की प्रति नहीं मांगी है। इसका मतलब हुआ कि सूचना के अधिकार में क्या जानकारी मांगी जानी चाहिए, ये भी बीडा अधिकारी तय करेंगे। तृतीय पक्ष की सहमति नहीं होने का हवाला दिया है। जबकि बीडा अधिकारियों ने तृतीय पक्ष से कोई पत्राचार ही नहीं किया है, तृतीय पक्ष को ढाल बनाकर सूचना देने से मना कर दिया है। 90ए की पत्रावलियों की संख्या अत्यधिक होना बताया है, जिसके लिए संसाधन की कमी का बहाना बनाया है। कहा है कि प्रत्येक आवेदक से सहमति लिया जाना संभव नहीं है। जो विभाग प्रति वर्ष करोड़ों रुपए के टेंडर लगाता है, अधिकारियों की बैठक करने में चाय पानी नाश्ता का प्रबंधन करने में ही लाखों रुपए का टेंडर करते हैं, उन्होंने सूचना की प्रतिलिपि देने में संसाधनों की कमी का बहाना बनाया है इसमें भी आश्चर्य होता है। बीडा ने तृतीय पक्षकारों को अधिक संख्या में बताया है, उनसे सहमति लिया जाना वर्ततान परिप्रेक्ष्य में व्यवहारिक नहीं बताया है, इस तरह बीडा अधिकारी भी मानते हैं कि 90ए की संख्या खूब है। वर्तमान में ऐसा क्या कारण है कि तृतीय पक्षकार से सहमति नहीं ली जा सकती, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, बीडा अधिकारी ये क्यों चाहते हैं कि जो उनके मन में है, वही जानकारी आरटीआई में ली जाए।