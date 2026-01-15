15 जनवरी 2026,

भिवाड़ी

स्टेडियम निर्माण से लेकर खिलाडिय़ों के अभ्यास में देरी का सिलसिला

करोड़ों की लागत से निर्माण, अब सुरक्षा पर लाखों हो रहे खर्च

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Jan 15, 2026

भिवाड़ी. उद्योग क्षेत्र में कई दशक के इंतजार के बाद स्टेडियम तैयार हो चुका है। अब स्टेडियम में खिलाडिय़ों को नियमित रूप से खेलने का अवसर कब मिलेगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। स्टेडियम का निर्माण गत वर्ष ही करीब पूरा हो चुका था। एक चरण का काम पूरा होने के बाद दूसरे का चरण में भी बीस करोड़ के काम प्रस्तावित हैं। स्टेडियम की देखभाल के लिए भी बीडा ने 14.40 लाख रुपए का टेंडर गत वर्ष अगस्त में खोल चुकी है। इस तरह खिलाडिय़ों को औपचारिक रूप से अभ्यास का भले ही असर नहीं मिला हो लेकिन करोड़ों की लागत से स्टेडियम निर्माण के बाद उसकी देखभाल पर भी लाखों रुपए खर्च होने लगे हैं। स्टेडियम निर्माण में पहले जमीन विवाद की वजह से दशकों की देरी हुई। निर्माण कार्य के लिए फर्म खोजने में भी विलंब हुआ, निर्माण शुरू होने के बाद एजेंसी ने देरी की। अब निर्माण होने के बाद शुभारंभ नहीं होने से खिलाडिय़ों को इंतजार करना पड़ रहा है। स्टेडियम के पहले चरण में पवेलियन, बैडमिंटन कोर्ट, सीसी रोड, बॉस्केटबॉल, वॉलीबॉल, लोन टेनिस और कबड्डी मैदान, रेसिंग ट्रेक का काम पूरा हो चुका है। स्टेडियम का 31 मई 2023 को भूमि पूजन हुआ था। निर्माण की अवधि 18 महीने रखी गई लेकिन काम तय अवधि में पूरा नहीं हुआ।
औद्योगिक क्षेत्र में बच्चों और युवाओं के लिए खेल मैदान का निर्माण शुरू होने में करीब 32 साल का समय लगा। स्टेडियम के लिए दो बार टेंडर लेने कोई फर्म नहीं आई, तीसरी बार लगाए टेंडर में निर्माण का रास्ता निकला था। बीडा ने 20.55 करोड़ का टेंडर लगाया और जुपिटर इंटरनेशनल सेल्स ने 21.42 करोड़ की बोली लगाकर निर्माण कार्य लिया है। यूआईटी ने 1990-91 में स्टेडियम निर्माण के लिए 34 बीघा दो बिस्वा भूमि अधिग्रहित की थी। इतने लंबे समय तक विभिन्न अड़चन की वजह से स्टेडियम का निर्माण अटकता रहा।
दूसरे चरण में 20 करोड़ से स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स बनेगा जिसमें स्क्वैश, टेबिल टेनिस, जूड़ो, रेसिलंग, कैरम, चेस की प्रतिस्पर्धा हो सकेगी। वीआईपी के बैठने और पे्रस गैलरी होगी। 10 और 25 मीटर की अंतरराष्ट्री स्तर की शूटिंग रेंज साउंड प्रूफ होगी। एक स्विमिंग पूल खेल प्रतिस्पर्धा के लिए और एक बच्चों के लिए किड्स पोंड बनेगा। बॉक्स क्रिकेट कोर्ट बनेगा।

स्टेडियम और 34 एमएलडी एसटीपी दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनका उद्घाटन मार्च में कराया जाना प्रस्तावित है।
अतुल प्रकाश, सीईओ, बीडा

Published on:

15 Jan 2026 06:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / स्टेडियम निर्माण से लेकर खिलाडिय़ों के अभ्यास में देरी का सिलसिला

