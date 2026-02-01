ट्रांसफार्मर पर चोरी के तारों का जाल, रोशन हो रही श्रमिक कॉलोनी और झुग्गियां

भिवाड़ी. शहर के मुख्य रास्तों पर लगे ट्रांसफार्मर पर भी बिजली चोरी करने वाले तारों का जाल बना हुआ है। ऐसे ट्रांसफार्मर से निगम को कई स्तर पर नुकसान होता है और चोरी करने वाले कई तरह से फायदा उठाते हैं। निगम ने बीते एक साल में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कई बार अभियान चलाया है लेकिन इसके बावजूद शहरी क्षेत्र में बिजली चोरी करने वालों के हौंसले बुलंद हैं। मिलकपुर सरकारी स्कूल के सामने लगे ट्रांसफार्मर से कई श्रमिक कॉलोनी और सैकड़ों झुग्गियों को चोरी की बिजली आपूर्ति होती है। यहां झुग्गियों की संख्या भी बड़ी संख्या में हैं। श्रमिक कॉलोनी और झुग्गियों से किराया लेने वाले ही ट्रांसफार्मर से चोरी की बिजली देते हैं और चोरी की बिजली का भी बिल लेते हैं। इस तरह निगम को राजस्व का नुकसान होता है। वहीं बिजली चोरी करने वाले निशुल्क बिजली को भी बेचते हैं।