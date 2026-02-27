महंगी बिजली का खोजा विकल्प, सैकड़ों किमी दूर लगाए सोलर प्लांट

भिवाड़ी. भिवाड़ी के उद्यमियों ने उत्पादन लागत को बचाने महंगी बिजली का सस्ता विकल्प भी खोजा है। 22 फैक्टरी ने बाड़मेर जैसलमेर में सोलर प्लांट लगाकर सरकार से एक्सचेंज में बिजली लेना शुरू किया है। जनवरी के महीने में सोलर प्लांट से मिली 96.65 लाख बिजली उद्यमियों को खाते में जोड़ी गई है। उद्योग क्षेत्र भिवाड़ी के उद्यमी एक तरफ नए-नए उद्योग लगाकर राजस्व से सरकार का खजाना भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कम लागत में उत्पादन के लिए भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में भिवाड़ी के उद्यमियों ने बीकानेर जैसलमेर में हजारों किमी दूरी पर सोलर प्लांट लगाए हैं। इन प्लांट से उत्पादित बिजली सरकार को दे रहे हैं, इसके बदले में यूनिट भिवाड़ी के कारखाने के लिए ले रहे हैं। इससे उद्यमियों को सस्ती बिजली मिल रही है। प्रदेश में बिजली महंगी है। प्रदेश में बिजली की बेस रेट प्रति यूनिट 7.30 पैसे है, इसके साथ ही अन्य शुल्क लग जाते हैं, जबकि पंजाब में छह रुपए प्रति यूनिट है, इसके साथ ही आसपास के अन्य प्रदेशों में भी सस्ती बिजली है। भिवाड़ी उद्योग क्षेत्र की 177 इकाइयों में भी सोलर प्लांट लगे हुए हैं। इनकी क्षमता 45 हजार किलोवाट से अधिक है। सोलर प्लांट से एक महीने में करीब 43 लाख यूनिट बिजली उत्पादित होती है। जो कि भिवाड़ी में होने वाली खपत का करीब दो फीसदी है।