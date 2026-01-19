ओएफसी बिछाने में ताक पर नियम, उद्योग क्षेत्र में उखड़ रही फुटपाथ

निर्माण एजेंसी की मनमानी पड़ेगी भारी

निर्माण एजेंसी फुटपाथ के टाइल्स को तहस-नहस कर रही है। पूर्व में रीको की ओर से चेतावनी देने और जुर्माना लगाने के बावजूद काम निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। पूर्व में भी रीको ने निर्माण एजेंसी के काम को रोकने के साथ सामान जब्त कर 33.64 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रीको ने गत और चालू वर्ष में करोड़ों रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र में फुटपाथ पर टाइल्स बिछवाए हैं। गत कई वर्षों से टाइल्स बिछाने का काम चल रहा है। ओएफसी को नियमों की अनदेखी कर बिछाया जा रहा है। ओएफसी बिछाने के लिए एक पिट (गड्डा) 65 मीटर दूर पर खोदने की अनुमति है, जबकि नीलम चौक से रीको चौक और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में कुछ फीट की दूरी पर ही गड्डे खोद दिए गए हैं। मिट्टी फुटपाथ पर पड़ी हुई है। पूरा फुटपाथ ही मिट्टी से भरा पड़ा है। बड़े वाहन यहां से गुजरते हैं, जिसकी वजह से दिनभर मिट्टी उड़ती रहती है। विशेषज्ञों की मानें तो एक बार गड्डा होने के बाद फुटपाथ ऊंचा-नीचा हो जाता है। जब औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों की लागत से टाइल्स बिछ चुकी हैं, तब ओएफसी बिछाने का काम शुरू किया है। इससे पूर्व में कराए गए काम को नुकसान पहुंचेगा। पूर्व में केबल खुदाई की साइड पर भी रखरखाव कार्य नहीं कराया है।