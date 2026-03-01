सलारपुर उद्योग क्षेत्र चार करोड़ की चारदीवारी तोड़ रहे, निजी खातेदारी में अवैध भूखंड को दे रहे रास्ते

भिवाड़ी. रीको ने सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र के एक तरफ करीब चार करोड़ रुपए से चारदीवारी निर्मित की थी। चारदीवारी निर्मित करने का उद्देश्य रीको के उद्योग क्षेत्र में आसपास के अतिक्रमण और अवैध कब्जे को रोकना था। इसके लिए ही चारदीवारी पर भारी भरकम राशि खर्च की गई लेकिन रीको अधिकारियों की लापरवाही और मौन संस्कृति की वजह से उक्त दीवार उद्योग क्षेत्र की सुरक्षा करने में सफल नहीं हो रही है। उल्टा दीवार को ही तहस-नहस कर नष्ट किया जा रहा है। उद्योग क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खड़ी की गई दीवार की ही हिफाजत करने की जरूरत है। सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र में काश्तकारों ने खेतों में आवागमन करने के लिए जगह-जगह से चारदीवारी को तोड़ दिया है। दीवार तोडऩे का सिलसिला लगातार जारी है, परंतु रीको अधिकारियों को यह दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही उद्योग क्षेत्र से लगी हुई कई जमीनों पर भूखंड काटकर बेचान किया जा रहा है। निजी खातेदारी की जमीनों को रीको उद्योग क्षेत्र से रास्ता दिया जा रहा है और यह रास्ता भी रीको की चारदीवारी को तोडक़र दिया जा रहा है। कई जगह कई मीटर चारदीवारी को हटा दिया गया है और निजी खातेदारी की जमीन पर काटे गए अवैध भूखंड का रास्ता बना दिया गया है। जानकारों की मानें तो यह सब रीको अधिकारियों की लापरवाही से हो रहा है। रीको अधिकारी दीवार की सुरक्षा ही नहीं कर सकते फिर निर्माण में करोड़ों रुपए की राशि खर्च क्यों कराई। इस तरह अवैध भूखंड काटने और निवेशकों को उद्योग क्षेत्र के आसपास में सस्ती दर पर भूखंड मिल जाने से रीको में निवेशक नहीं आएंगे।