प्लास्टिक इंडस्ट्री का युद्ध ने बिगाड़ा गणित, कच्चा माल 70 फीसदी महंगा

कच्चा माल महंगा, तैयार माल खरीदने ग्राहक नहीं

उद्यमी अरुण शर्मा ने बताया कि एलडी पैकेजिंग का उत्पादन करते हैं, इसमें प्लास्टिक दाना का उपयोग होता है। प्लास्टिक दाना रिफाइनरी से आता है। फरवरी में माल 98 रुपए प्रति किलो आया था। अब 155 रुपए किलो आया है। इस तरह कुछ दिन में ही 57 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हो चुकी है। भाव बढऩे के बावजूद भी माल नहीं मिल रहा है। इस भाव में कच्चा माल खरीदने के बाद तैयार माल खरीदने के लिए ग्राहक नहीं है। ग्राहक को जरूरत होने पर भी बहुत कम माल खरीद रहे हैं। जो ऑर्डर पहले से मिल चुके हैं, उन्हें उसी भाव में माल देना होता है। इस तरह प्लास्टिक इंडस्ट्री की हालत नाजुक है। बाजार भी अस्थायी है। जो ट्रेडर्स हैं वह भी माल का स्टॉक कर रहे हैं। रिफाइनरी से जिस भाव में माल आ रहा है, उससे अधिक भाव में दे रहे हैं।