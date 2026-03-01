10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

उद्योग क्षेत्र में ग्रीन बफर जोन की दीवार तोड़ी, पेड़ काटकर नामोनिशान मिटाया

भिवाड़ी. रीको उद्योग क्षेत्र में स्थिति लगातार खराब हो रही है। रीको ने हरियाली के लिए जो ग्रीन बफर जोन (ग्रीन बेल्ट) बनाया है, उसमें भी अब तोडफ़ोड़ और नष्ट करने की प्रक्रिया अवैध निर्माण करने वालों ने शुरू कर दी है लेकिन रीको अधिकारी सभी अवैध निर्माण को लेकर मौन साधकर बैठे हुए हैं। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Mar 10, 2026

उद्योग क्षेत्र में चारों तरफ हो जाएगा अनियोजित विकास, कार्रवाई नहीं होने पर बढ़ेगा अवैध निर्माण

भिवाड़ी. रीको उद्योग क्षेत्र में स्थिति लगातार खराब हो रही है। रीको ने हरियाली के लिए जो ग्रीन बफर जोन (ग्रीन बेल्ट) बनाया है, उसमें भी अब तोडफ़ोड़ और नष्ट करने की प्रक्रिया अवैध निर्माण करने वालों ने शुरू कर दी है लेकिन रीको अधिकारी सभी अवैध निर्माण को लेकर मौन साधकर बैठे हुए हैं। जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करते। रीको का कारोली औद्योगिक क्षेत्र में एसके ऑटो, सुधीर पावर कंपनी, एसबीएफ रैपिड इंडस्ट्रीज से आगे तिराहे होकर बूढ़ी बावल रोड तक 18 मीटर का रोड है। रोड के एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरी तरफ नौ मीटर चौड़ा ग्रीन बफर जोन है। उक्त ग्रीन बफर जोन की रीको ने करोड़ों रुपए की लागत से चारदीवारी कराकर पौधारोपण कराया है लेकिन अब देखरेख नहीं की जा रही है। ग्रीन बफर जोन में किसी प्रकार का अतिक्रमण और कब्जे नहीं होने चाहिए लेकिन अब यहां पर ग्रीन बफर की तरफ खेत में निर्माण हो रहे हैं। ग्रीन बफर की चारीदीवारी को तोडक़र पेड़ों को काटकर स्थायी रास्ते निकाले जा रहे हैं। रीको अधिकारियों को अवैध निर्माण को रोकने के लिए फुर्सत नहीं मिल रही है। रीको मानचित्र स्वीकृति कराने और पर्यावरणीय स्वीकृति लेने के लिए ग्रीन बेल्ट बनाती है। उद्योग क्षेत्र के आसपास आवासीय क्षेत्र में प्रदूषण से बचाव हो सके, इसके लिए घना पौधारोपण किया जाता है जिससे कि आमजन को प्रदूषण से बचाया जा सके लेकिन यहां तो रीको अधिकारियों ने करोड़ों की लागत से चारीदीवारी बनाकर पौधे लगाकर पेड़ उगाए अब उनकी दीवार तोडक़र पेड़ों को काटा रहा है। उक्त ग्रीन बेल्ट का कई स्थल पर नामोनिशान मिटा दिया गया है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में अन्य स्थल पर भी इसी तरह से ग्रीन बफर जोन को समाप्त कर दिया जाएगा, रीको क्षेत्र में पेड़-पौधे हरियाली के लिए आरक्षित स्थल पर भी अवैध कब्जे हो जाएंगे।

उद्योग क्षेत्र का होगा नुकसान
उद्योग क्षेत्र में अच्छी सडक़ और सफाई के साथ हरियाली से अच्छा माहौल विकसित होता है। प्रदूषण कम फैलता है। नए निवेशकों के निरीक्षण के समय हरियाली से अच्छा महसूस होता है। रीको भी करोड़ों रुपए कीमत की जमीन सिर्फ हरियाली के लिए छोड़ती है। हरियाली विकसित करने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, इसके बावजूद उक्त स्थल का उपयोग हरियाली के लिए नहीं होकर अन्य काम में होगा तो इससे रीको को कई स्तर पर नुकसान झेलना पड़ेगा। निवेशक निराश होंगे। करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जे हो जाएंगे। रीको उद्योग क्षेत्र के आसपास अनियोजित निर्माण हो जाएंगे, जिसका सभी प्रकार से भार उद्योग क्षेत्र पर आएगा। पेड़-पौधे लगाने के लिए जगह नहीं बचेगी।

ग्रीन बेल्ट में कहां पर दीवार तोड़ी गई है और पेड़ काटे गए हैं, इसको दिखवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी।
अखिल अग्रवाल, यूनिट हेड, रीको

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 06:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / उद्योग क्षेत्र में ग्रीन बफर जोन की दीवार तोड़ी, पेड़ काटकर नामोनिशान मिटाया

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नगर परिषद के सामने मंशा चौक से इजी डे तक बनेगी मॉडल रोड

भिवाड़ी

भिवाड़ी में आस्था भक्ति और श्रद्धा का संगम, सडक़ों पर उमड़ा भक्तों का सैलाब

भिवाड़ी

बाबा मोहनराम की भक्ति में डूबी उद्योग नगरी, लाखों भक्तों ने किए अखंड ज्योत के दर्शन

भिवाड़ी

पिता ने फैक्टरी शुरू कर दी, इसलिए आइआइटी के बाद नौकरी के तीन प्रस्ताव ठुकराए

भिवाड़ी

Rajasthan Holi 2026: राजस्थान के इस गांव में होली पर छोड़ना पड़ता है गांव, सैकड़ों साल पुरानी परंपरा आज भी कायम

The unique tradition of leaving the village on Holi
भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.