बाबा मोहनराम की भक्ति में डूबी उद्योग नगरी, लाखों भक्तों ने किए अखंड ज्योत के दर्शन

भिवाड़ी. काली खोली में बाबा मोहनराम का लक्खी मेला भर रहा है। अखंड ज्योत के दर्शन करने के लिए दिनरात लाखों भक्त आ रहे हैं। काली खोली जाने वाले मार्ग पर 24 घंटे बाबा के भक्तों का जमघट लगा हुआ है। हाथों में निशान और जुबान पर बाबा मोहनराम का गुणगान कुछ यही नजारा दिखाई दे रहा है। डीजे की धुन पर नाचते गाते और बाबा मोहनराम की भक्ति में झूमते भक्त काली खोली धाम पहुंच रहे हैं। तीन दिवसीय मेले के अवसर पर उद्योग नगरी बाबा मोहनराम की भक्ति में डूबी दिखाई दे रही है। चारों तरफ भक्ति, आस्था और श्रद्धा की त्रिवेणी बह रही है। मेले में श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा नहीं हो इसके लिए भी ट्रस्ट और प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं। मंदिर निर्माण की वजह से फिलहाल अखंड ज्योत को अस्थायी रूप से नीचे रखा गया है। काली खोली स्थित सभी धर्मशाला परिसर भक्तों से भरे हुए हैं। धर्मशाला में दिनरात भजन कीर्तन की सुर लहरियां सुनाई दे रही हैं। मेला क्षेत्र से बाहर चारों तरफ हजारों भंडारे चल रहे हैं, जिसमें भक्तों को प्रसाद खिलाया जा रहा है। मेले क्षेत्र की स्थिति में कोई बाधा नहीं आए, इसकी वजह से सभी तरह के भंडारे पुलिस लाइन से बाहर ही लगाए जाते हैं। पुलिस लाइन के अंदर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। काली खोली तक जाने के लिए भक्तों को पैदल ह जाना पड़ता है।