समतल चौक का भी होगा सुधारीकरण, आवागमन होगा बेहतर

भिवाड़ी. रेवाड़ी पलवल हाईवे स्थित समतल चौक को भी आवागमन के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। भिवाड़ी मोड के साथ समतल चौक की दशा सुधारने से शहर के दो चौराहों खूबसूरत नजर आएंगे। चौक के सुधारीकरण के लिए दो बार 50.60 लाख रुपए का टेंडर लगा लेकिन किसी निर्माण एजेंसी ने भाग नहीं लिया। बीडा ने तीसरी बार टेंडर निकाला है। चौक पर पुलिया में अभी तक वाहन फंस जाते हैं। उक्त स्थान पर ब्लॉक डालकर नालियों के पानी सडक़ के आरपार निकासी की उचित व्यवस्था की जाएगी। हल्के और भारी वाहन यहां आसानी से निकल सकें, इसके लिए पुलिया की जगह पर अच्छी रपट बनाई जाएगी। साथ ही चौराहे पर भीड़ अधिक रहती है और भारी वाहन भी गुजरते हैं। इसके लिए पेट्रोप पंप की तरह सौ मीटर तक एक-एक लेन सडक़ का निर्माण दोनों तरफ किया जाएगा, जिससे सडक़ छह लेन चौड़ी हो जाएगी। वाहन यहां से आसानी से गुजरने के साथ ही राहगीर और स्थानीय व्यापारियों को राहत मिलेगी।