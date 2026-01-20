20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

समतल चौक का भी होगा सुधारीकरण, आवागमन होगा बेहतर

भिवाड़ी. रेवाड़ी पलवल हाईवे स्थित समतल चौक को भी आवागमन के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। भिवाड़ी मोड के साथ समतल चौक की दशा सुधारने से शहर के दो चौराहों खूबसूरत नजर आएंगे। चौक के सुधारीकरण के लिए दो बार 50.60 लाख रुपए का टेंडर लगा लेकिन किसी निर्माण एजेंसी ने भाग नहीं लिया। बीडा ने [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Jan 20, 2026

भिवाड़ी. रेवाड़ी पलवल हाईवे स्थित समतल चौक को भी आवागमन के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। भिवाड़ी मोड के साथ समतल चौक की दशा सुधारने से शहर के दो चौराहों खूबसूरत नजर आएंगे। चौक के सुधारीकरण के लिए दो बार 50.60 लाख रुपए का टेंडर लगा लेकिन किसी निर्माण एजेंसी ने भाग नहीं लिया। बीडा ने तीसरी बार टेंडर निकाला है। चौक पर पुलिया में अभी तक वाहन फंस जाते हैं। उक्त स्थान पर ब्लॉक डालकर नालियों के पानी सडक़ के आरपार निकासी की उचित व्यवस्था की जाएगी। हल्के और भारी वाहन यहां आसानी से निकल सकें, इसके लिए पुलिया की जगह पर अच्छी रपट बनाई जाएगी। साथ ही चौराहे पर भीड़ अधिक रहती है और भारी वाहन भी गुजरते हैं। इसके लिए पेट्रोप पंप की तरह सौ मीटर तक एक-एक लेन सडक़ का निर्माण दोनों तरफ किया जाएगा, जिससे सडक़ छह लेन चौड़ी हो जाएगी। वाहन यहां से आसानी से गुजरने के साथ ही राहगीर और स्थानीय व्यापारियों को राहत मिलेगी।

शहर का मुख्य चौराहा
समतल चौक उद्योग नगरी के मुख्य चौराहों में से एक है। चौराहे पर ही भिवाड़ी और नंगलिया गांव बसते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मजदूर कॉलोनियां है। चौराहे के एक तरफ जिला अस्पताल, सेंट्रल मार्केट, सदर बाजार सहित मुख्य बाजार है। यहीं से उद्योग क्षेत्र को जोडऩे वाली मुख्य सडक़ है। इस तरह उक्त चौराहा शहर की धुरी की तरह काम करता है लेकिन एक दशक से उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। इसके साथ ही यहां से रेवाड़ी पलवल हाईवे और उद्योग क्षेत्र में आने वाले भारी वाहन गुजरते हैं।

यह रही उपेक्षा
चौराहे पर हमेशा जलभराव की समस्या रहती है। पुलिया के नीचे नालियों के पानी निकासी के लिए पाइप डाले गए हैं लेकिन उनके चौक हो जाने से पानी सडक़ पर भरता है। पुलिया की रपट तकनीकि रूप से खराब है। इस पर बड़े वाहन अक्सर फंस जाते हैं। छोटे वाहन भी धीमी गति से निकलते हैं। राहगीर और दोपहिया वाहन चालकों का निकलना भी यहां से मुश्किल होता है। यहां बड़ी संख्या में शहरवासी खरीदारी को आते हैं लेकिन उन्हें गंदगी और जलभराव की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों का भी रोजगार प्रभावित होता है। लंबे समय से यहां पर यह समस्या बनी हुई है। एनएच के अधिकार क्षेत्र में आने की वजह से स्थानीय एजेंसियों ने यहां पर विकास नहीं कराया। अब जाकर बीडा ने ध्यान देना शुरू किया है।

घूमकर निकलते हैं
कई बार यहां नियमित रूप से जाम की समस्या रहती है। जिसकी वजह से स्थानीय जन घूमकर अन्य मार्ग से निकलते हैं। फूलबाग से बायपास जाना हो या वापस लौटना हो, एनएच की जगह गौरवपथ से गुजरते हैं, जिससे कि यहां के जाम से बचा जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 06:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / समतल चौक का भी होगा सुधारीकरण, आवागमन होगा बेहतर

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ओएफसी बिछाने में ताक पर नियम, उद्योग क्षेत्र में उखड़ रही फुटपाथ

भिवाड़ी

दूषित पानी हवा केमिकल हजारडस परिवहन की होगी ऑनलाइन निगरानी

भिवाड़ी

स्टेडियम निर्माण से लेकर खिलाडिय़ों के अभ्यास में देरी का सिलसिला

भिवाड़ी

भिवाड़ी मोड चौराहे का होगा सौंदर्यीकरण, किया शिलान्यास

भिवाड़ी

रियल टाइम मॉनिटरिंग से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कसेगा शिकंजा

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.