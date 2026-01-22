अधिकारी ने पत्नी के नाम खरीदा दो करोड़ का भूखंड, इसलिए दबा रहे 90ए की फाइल

भिवाड़ी. बीडा में गत वर्ष भूरूपांतरण की दर्जनों फाइल दबाने और जानकारी नहीं देने पर पत्रिका ने दूसरे दिन पड़ताल की, जिसमें जानकारी नहीं देने की कई वजह निकलकर सामने आई। जिसमें सबसे प्रमुख वजह एक अधिकारी की ओर से पत्नी के नाम खरीदा गया भूखंड है। अधिकारी ने पत्नी के नाम से भूखंड खरीदकर उसकी बीडा से ही 90ए कराई है। राजस्व ग्राम बूढ़ीबावल तहसील कोटकासिम में खसरा संख्या 2482/2453 रकबा 0.0513 हेक्टेयर भूमि से अनुमोदित साइट प्लान के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ 513 वर्गमीटर भूमि पत्नी के नाम से खरीदी गई है। इस भूखंड की बाजार कीमत करीब दो करोड़ रुपए से ऊपर है, क्योंकि पास में ही रीको का कारोली, खुशखेड़ा और सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें रीको की नीलामी में कई बार पांच सौ वर्गमीटर के भूखंड की कीमत 40 से 50 हजार रुपए के बीच में रही है। यहां रीको की आधार नीलामी दर ही 35 हजार रुपए वर्गमीटर है। शायद यही वजह है कि बीडा अधिकारियों ने नियम कायदों को ताक पर रखकर आरटीआई में मनमर्जी की कहानियां लिख डाली। क्योंकि उन्हें डर था कि 90ए की पत्रावली देने पर कई तरह की अन्य तकनीकि खामियां उजागर हो सकती हैं जो कि अभी तक दबी हुई हैं। शायद बीडा अधिकारी अपने आप को कानून और नियम कायदों से ऊपर समझ रहे हैं कि उनके दबाने से फाइल नहीं खुलेगी।