बिना सडक़ मार्ग कारोली औद्योगिक क्षेत्र के बराबर में कर दी 90ए

रीको से लगती भूमि पर औद्योगिक भूखंड

रीको ने कारोली औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। यहां पर ग्रोज, एएसके ऑटो और एसबीएफ रैफिड फैक्ट्री से आगे चलने पर तिराहा है। तिराहे से आगे चलने पर यहां पर कुछ समय पहले तक कृषि भूमि थी। अब यहां पर भूखंड काटकर बेचान हो चुका है। जानकारी के अनुसार यहां पर औद्योगिक भूखंड काटे गए हैं। रीको औद्योगिक क्षेत्र से लगती जमीन हाथों हाथ बिक गई क्योंकि बेचने वालों ने खरीदारों को यही सपने दिखाए कि रीको औद्योगिक क्षेत्र बराबर में हैं, बिजली, पानी, सडक़, नाली की सभी सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी। रीको औद्योगिक क्षेत्र बराबर में होने से भूखंड पर उत्पादन करने से लेकर किराए पर गोदाम देने तक सभी तरह से फायदे का सौदा होगा लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बताया, उसे छिपा लिया कि रीको औद्योगिक क्षेत्र के चारों तरफ चारदीवारी कर सकती है, यहां पर भी चारदीवारी बनाकर आवागमन रोक सकती है। रीको के मानचित्र में भी उक्त तिराहे पर रास्ते को बंद दिखाया गया है।