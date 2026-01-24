24 जनवरी 2026,

भिवाड़ी

बिना सडक़ मार्ग कारोली औद्योगिक क्षेत्र के बराबर में कर दी 90ए

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Jan 24, 2026

गड़बड़ दबाने छिपाई जा रही फाइल

भिवाड़ी. बीडा में गत वर्ष भूरूपांतरण की दर्जनों फाइल दबाने और जानकारी नहीं देने पर पत्रिका ने चौथे दिन फील्ड में जाकर पड़ताल की। जिसमें बीडा की ओर से 90ए की जानकारी नहीं देने और फाइल दबाने की कहानी उजागर हुई। बीडा ने कई बीघा भूमि में ऐसे स्थानों पर 90ए कर दी जहां पर आवेदक के पास आवागमन के लिए रास्ते ही नहीं है। बीडा अधिकारियों ने रीको औद्योगिक क्षेत्र से सटी जमीन पर 90ए कर दी और आवेदक ने वहां पर औद्योगिक उपयोग के लिए भूखंड काटकर बेचान भी कर दिया। इस तरह बीडा अधिकारियों ने 90ए करने में नियमों को ताक पर रखा। भूमाफिया को पनपाया। शहर के विकास के लिए 90ए की प्रक्रिया को माफिया के हाथ का खिलौना बनाकर छोड़ दिया। जानकारी मांगने पर भी फाइल दबाने का प्रयास किया।

बता रहे कारगुजारी
बीडा की कार्यप्रणाली से खिन्न चल रहे लोग अब पत्रिका की आवाज बनने लगे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें पूर्व में विभिन्न मामलों को लेकर परेशान किया गया है। अब वे दबी जुबान से बीडा से जुड़े सभी पहलुओं को उजागर करना चाहते हैं। बताना चाहते हैं कि बीडा अधिकारियों ने कहां-कहां गड़बड़ की है।

रीको से लगती भूमि पर औद्योगिक भूखंड
रीको ने कारोली औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। यहां पर ग्रोज, एएसके ऑटो और एसबीएफ रैफिड फैक्ट्री से आगे चलने पर तिराहा है। तिराहे से आगे चलने पर यहां पर कुछ समय पहले तक कृषि भूमि थी। अब यहां पर भूखंड काटकर बेचान हो चुका है। जानकारी के अनुसार यहां पर औद्योगिक भूखंड काटे गए हैं। रीको औद्योगिक क्षेत्र से लगती जमीन हाथों हाथ बिक गई क्योंकि बेचने वालों ने खरीदारों को यही सपने दिखाए कि रीको औद्योगिक क्षेत्र बराबर में हैं, बिजली, पानी, सडक़, नाली की सभी सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी। रीको औद्योगिक क्षेत्र बराबर में होने से भूखंड पर उत्पादन करने से लेकर किराए पर गोदाम देने तक सभी तरह से फायदे का सौदा होगा लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बताया, उसे छिपा लिया कि रीको औद्योगिक क्षेत्र के चारों तरफ चारदीवारी कर सकती है, यहां पर भी चारदीवारी बनाकर आवागमन रोक सकती है। रीको के मानचित्र में भी उक्त तिराहे पर रास्ते को बंद दिखाया गया है।

रीको ने तोड़ी दीवार
पूर्व में भी कई काश्तकारों ने रीको की दीवार तोडक़र रास्ता निकालने का प्रयास किया, रीको ने ऐसी सभी दीवार को दोबारा निर्मित कराया। साथ ही दीवार तोडऩे वालों पर मुकदमा भी दर्ज कराया। जिससे साबित होता है कि रीको औद्योगिक क्षेत्र से कोई अन्य खातेदार, औद्योगिक भूखंड खरीदने वाला नियमानुसार रास्ता नहीं निकल

